Tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng không thấy con đâu, bố hốt hoảng đi tìm thì phát hiện cảnh tượng cười chảy nước mắt ở dưới bếp

Thế giới 26/08/2020 16:24

Hình ảnh bé trai lén ăn cơm nguội lúc nửa đêm khiến dân mạng dở khóc dở cười. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh ước ao con mình cũng dễ ăn, dễ nuôi như cậu bé này.

Cho trẻ ăn uống là một trong những điều khiến các bà mẹ lo lắng nhất. Trộm vía nếu con ăn uống ngoan ngoãn thì không sao, nhưng nếu các bé lười ăn thì mẹ lại đau đầu tìm cách năn nỉ, thuyết phục. 

Mới đây, một ông bố trẻ người Trung Quốc chia sẻ hình ảnh dở khóc dở cười ghi lại cảnh háu ăn của con trai 13 tháng tuổi khiến mọi người thích thú.

Ông bố cho biết con mình rất dễ nuôi, ăn uống cũng không kén chọn. Chứng kiến những ông bố bà mẹ khác phải khổ sở mỗi lần cho con ăn, anh lại cảm thấy may mắn vì con mình chẳng chê thức ăn bao giờ.

Hôm đó, ông bố tỉnh dậy vào lúc 3 giờ sáng và bàng hoàng phát hiện con đã biến mất. Sau khi tìm khắp mọi nơi, cuối cùng người bố cũng đã thấy con ở trong bếp. Cậu bé đang ngồi xổm trên mặt đất, tay múc cơm nguội ăn ngon lành. Hóa ra cậu bé nửa đêm thức dậy thấy bụng đói cồn cào nên tự động xuống bếp lục nồi. 

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Dở khóc dở cười cảnh bé trai ăn vụng cơm nguội lúc nửa đêm - Ảnh: Sohu

Ngay sau khi đăng tải, hành động gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận hài hước: "Vừa dễ thương vừa mạnh mẽ, còn rất tự lập nữa"; "Haha giỏi quá đi!"; "Giống con tôi quá, làm gì cũng chậm chỉ lục đồ ăn là nhanh thôi"; "Có mỗi cơm nguội thôi mà ăn ngon lành quá"; "Đáng yêu xỉu luôn á"; "Nhìn cảnh này mà thèm vì con mình kén ăn lắm, mỗi lần cho ăn là năn nỉ phát mệt luôn"; "Thấy thương ghê, bị bắt quả tang tại trận luôn"; "Ôi thế này thì chối sao được"; "Mị cười đến nội thương rồi"...

Thấy con trai loay hoay đi tìm kim chỉ, mẹ lén kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng vừa thương vừa buồn cười

Thấy con trai loay hoay đi tìm kim chỉ, mẹ lén kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng vừa thương vừa buồn cười

Thấy con đi tìm kim chỉ, mẹ lén theo dõi thì phát hiện cậu bé đang loay hoay vá quần rách đũng. Cảnh tượng vừa hài hước vừa đáng yêu gây sốt mạng.

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