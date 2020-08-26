Thấy con trai loay hoay đi tìm kim chỉ, mẹ lén kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng vừa thương vừa buồn cười

Thấy con đi tìm kim chỉ, mẹ lén theo dõi thì phát hiện cậu bé đang loay hoay vá quần rách đũng. Cảnh tượng vừa hài hước vừa đáng yêu gây sốt mạng.

Điều kiện sống càng ngày càng nâng cao nên hiếm có gia đình nào thiếu cái ăn cái mặc. Thậm chí những nhà giàu có còn sẵn sàng mua quần áo đắt tiền, đồ hiệu cho con không tiếc tay.

Ngược lại, không ít cha mẹ lại muốn dạy con tính tiết kiệm dù hoàn cảnh không khó khăn. Họ muốn các con biết trân quý những gì chúng đang có và dạy cho con ý thức lao động.

Mới đây, một bà mẹ người Trung Quốc chia sẻ hình ảnh con trai tự vá quần rách thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Cậu bé tự vá quần rách gây sốt mạng - Ảnh: Sohu

Thấy con loay hoay tìm kim chỉ, bà mẹ lén theo dõi thì phát hiện cảnh cậu bé đang vá chiếc quần bị rách đáy. Động tác điêu luyện đến độ nhiều người còn phải thua xa.

Có thể thấy cha mẹ cậu bé đã giáo dục em rất tốt, vừa rèn luyện tính tự lập vừa dạy em biết tiết kiệm và trân trọng những gì đang có.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận khen ngợi: "Dễ thương xỉu luôn á trời"; "Đáng yêu quá đi"; "Phải cấp ngay chứng chỉ may vá mới được"; "Đảm đang ghê, tương lai nhất định là người chồng tốt"; "Muốn nhận làm con rể dễ sợ"; "Cha mẹ em dạy con hay quá"...

Gửi con về quê 3 tháng, đến khi gặp lại bố mẹ choáng váng vì không nhận ra con Chỉ mới 3 tháng ở với bà ngoại, diện mạo của bé gái đã thay đổi chóng mặt khiến bố mẹ choáng váng không tin nổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-con-trai-loay-hoay-di-tim-kim-chi-me-len-kiem-tra-thi-phat-hien-canh-tuong-vua-thuong-vua-buon-cuoi-377552.html