Đang bế con thì gặp trời mưa, ông bố có pha xử lý 'đi vào lòng đất' khiến vợ vừa tức vừa buồn cười

Thế giới 16/08/2020 06:00

Hình ảnh hài hước ghi lại pha xử lý bất ngờ của ông bố khi đang bế con thì gặp trời mưa khiến ai nấy không thể nhịn cười.

Chị em phụ nữ thường truyền tai nhau câu nói "Để bố trông con, còn sống là may lắm rồi" để chỉ tính tình hậu đậu, vô tâm của các ông bố. Xem xong bức ảnh dưới đây, dân tình lại càng gật gù đồng tình với câu nói trên.

Cụ thể, trang Sina chia sẻ hình ảnh ông bố người Trung Quốc đang bế con đi trên đường thì cơn mưa bất ngờ ập tới. Cứ tưởng ông bố sẽ ôm con vào lòng, ra sức che chở như trong những cảnh phim cảm động trên tivi, không ngờ anh lại dùng con làm ô để che cho đầu mình khỏi ướt. Ông bố trẻ còn cẩn thận kéo áo con che trán mình rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

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Ông bố vừa ra khỏi xe thì trời đổ mưa - Ảnh: Sina
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Em bé lập tức biến thành chiếc dù - Ảnh: Sina
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Hình ảnh hài hước khiến dân tình cười xỉu - Ảnh: Sina

Cảnh tượng dở khóc dở cười gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận hài hước: "Truyền thuyết nhặt con từ thùng rác về là có thật"; "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ"; "Haha tội đứa nhỏ dễ sợ"; "Huhu con chỉ là con nuôi của bố phải không"; "Chồng mình cũng y vậy, mỗi lần nhờ trông con là lại có chuyện"; "Cũng tùy người thôi, chứ chồng tui cẩn thận dữ lắm"...

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