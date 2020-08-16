Gửi con về quê 3 tháng, đến khi gặp lại bố mẹ choáng váng vì không nhận ra con

Chỉ mới 3 tháng ở với bà ngoại, diện mạo của bé gái đã thay đổi chóng mặt khiến bố mẹ choáng váng không tin nổi.

Ngày nay, số lượng trẻ em bị béo phì đang ngày càng tăng cao. Không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình của bé mà nó còn gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng như tim mạch, nội tiết - chuyển hóa, hô hấp, cơ xương và ảnh hưởng cả đến tâm lý của trẻ. Sina đăng tải, cô Liu (sống tại Trung Quốc) do bận rộn nên phải gửi con về quê cho bà ngoại chăm sóc. Khoảng 3 tháng sau, đôi vợ chồng đến đón con thì vô cùng sững sờ với cảnh tượng trước mắt.

Bà mẹ không nhận ra con sau 3 tháng gửi về ngoại - Ảnh: Sina Bé gái thấy bố mẹ thì chạy ra đón đầy phấn khích. Vợ chồng cô Liu vừa nhìn thấy con đã giật mình. Trong bộ đồ body, bé gái khoe thân hình mũm mĩm, lặc lè chạy từng bước về phía bố mẹ. Cô Liu sốc nặng khi thấy từng ngấn trên cánh tay, trên đùi con hằn sâu, cả thân hình con gái đều "phát tướng" so với thời điểm trước khi gửi con về quê. Trong 3 tháng xa con, vợ chồng cô Liu vẫn thường xuyên gọi video về nói chuyện với con gái. Người mẹ cũng nhận ra con mập lên chút ít, nhưng chủ yếu chỉ nhìn thấy mặt nên không ngờ con gái lại mập lên nhiều thế.

Bé gái được bà ngoại cho ăn uống thoải mái nên tăng cân chóng mặt - Ảnh: Sina Câu chuyện dở khóc dở cười thu hút sự quan tâm của dân mạng - Ảnh: Sina Khi còn ở nhà, cô Liu kiểm soát ăn uống của con rất kỹ. Bé gái hiếm khi được ăn đồ ngọt, uống trà sữa. Trái lại khi về quê, bà ngoại vì thương cháu nên vô cùng cưng chiều, cho cháu ăn vặt và uống sữa thoải mái. Bà cho rằng trẻ con phải mập mạp thì mới khỏe mạnh nên rất vui khi thấy cháu tăng cân. Câu chuyện dở khóc dở cười gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ: "Người già chỉ sợ cháu lạnh và đói. Bố mẹ tôi cũng vậy, nghĩ càng mập mạp càng khỏe mạnh nên hay ép cháu ăn nhiều"; "Béo phì nguy hiểm chẳng kém suy dinh dưỡng đâu"; "Nên cho cậu bé vận động để giảm cân, chứ tình trạng này về lâu về dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe"; "Tất nhiên ông bà đều yêu thương cháu nhưng đôi khi vài quan niệm thiếu khoa học của người già lại dẫn đến những hệ quả dở khóc dở cười"...

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