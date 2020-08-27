Hai vợ chồng đều trắng trẻo nhưng lại đẻ ra con 'Châu Phi', ông bố xét nghiệm ADN và cái kết bất ngờ sau vài tháng

Thế giới 27/08/2020 16:14

Con sinh ra có nước da ngăm đen, ông bố tiến hành xét nghiệm ADN vì cho rằng bệnh viện trao nhầm con cho mình. Thế nhưng nửa năm sau điều bất ngờ đã xảy ra.

Trước khi có con, các bậc cha mẹ thường mường tượng đến hình ảnh xinh xắn như thiên thần của con. Nào là đôi mắt to, sống mũi cao, đôi má phúng phính đáng yêu... Nhưng thật không ngờ, khi con vừa chào đời, nhiều cha mẹ đã "hết hồn" khi thấy dáng vẻ có phần nhăn nheo, xấu lạ của con.

Vợ chồng chị Xiao Gao (sống tại Trung Quốc) cũng có tâm lý tương tự. Trước khi Xiao Gao mang thai, người chồng luôn chắc mẩm con sinh ra dù không nhan sắc cực phẩm thì cũng phải xinh đẹp hơn người. Cả hai vợ chồng Xiao Gao đều có nước da trắng, ngũ quan ưa nhìn và chiều cao nổi trội nên cả gia đình đều mong ngóng đứa trẻ ra đời để xem bé có biết "chọn" gen tốt của bố mẹ hay không.

Thế nhưng khi đứa bé chào đời, cả gia đình được phen choáng váng. Em bé có nước da ngăm đen và nhăn nhúm, chẳng hề liên quan đến ngoại hình trắng trẻo của cha mẹ. Vừa nhìn thấy con, phản ứng đầu tiên của ông bố trẻ là sững sờ. Anh còn cho rằng bệnh viện đã trao nhầm một em bé... Châu Phi cho mình nên yêu cầu xác minh. 

Hai vợ chồng đều trắng trẻo nhưng lại đẻ ra con 'Châu Phi', ông bố xét nghiệm ADN và cái kết bất ngờ sau vài tháng - Ảnh 1
Bố xét nghiệm ADN vì con sinh ra ngăm đen - Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, bác sĩ và y tá đỡ đẻ đã khẳng định cháu bé chính là con ruột của vợ chồng Xiao Gao. Hơn nữa Xiao Gao là sản phụ duy nhất sinh con vào thời điểm đó nên không thể có chuyện nhầm lẫn.

Vẫn chưa tin tưởng, chồng của Xiao Gao còn tiến hành xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy anh và em bé "Châu Phi" thật sự có quan hệ huyết thống. Lúc này, ông bố trẻ mới hoàn toàn yên tâm mang con về nhà.

Bất ngờ là khoảng nửa năm sau, em bé đã thay da đổi thịt hoàn toàn. Khuôn mặt tròn trịa với đôi má phúng phính, cặp mắt to tròn và cái miệng chúm chím đáng yêu. Nhất là làn da của bé, chẳng còn nhăn nheo, ngăm đen như trước mà chuyển sang trắng hồng hào khiến mọi người mừng rỡ vô cùng.

Hai vợ chồng đều trắng trẻo nhưng lại đẻ ra con 'Châu Phi', ông bố xét nghiệm ADN và cái kết bất ngờ sau vài tháng - Ảnh 2
Nửa năm sau, đứa trẻ lột xác hoàn toàn - Ảnh: Sohu

Câu chuyện gây sốt mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ: "Trẻ sơ sinh đứa nào cũng vậy hết. Chúng được ngâm trong nước ối quá lâu khiến làn da trở nên nhăn nheo, khi chào đời đầu có thể bị biến dạng do đi qua đường sinh thường"; "Xấu hay đẹp không quan trọng, chỉ mong con được khỏe mạnh, hạnh phúc thôi"; "Con mình lúc sơ sinh cũng mắt một mí nhỏ xíu, bây giờ mắt hai mí to rõ luôn. Ngoại hình của trẻ con sẽ thay đổi theo thời gian mà"...

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