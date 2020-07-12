Lúc mới sinh, bé gái có làn da vàng vọt, mặt hóp lại khiến ông bố liên tưởng đến con khỉ nhỏ. Không ngờ mấy tháng sau, bé gái đã có màn lột xác cực ngoạn mục.

Cặp vợ chồng nào cũng muốn sinh ra những em bé xinh xắn, đáng yêu. Nhiều bà bầu còn dùng những mẹo như hàng ngày ngắm tranh ảnh các em bé dễ thương khác với hy vọng con mình sinh ra cũng có ngoại hình nổi trội như vậy.

Vợ chồng Tiểu Hồng (sống tại Trung Quốc) cũng không nằm ngoài số đó. Vì cả hai vợ chồng đều có ngoại hình ưa nhìn nên họ tin chắc con gái sinh ra cũng xinh xắn không kém.

Thế nhưng sau khi vợ lâm bồn, chồng Tiểu Hồng "khóc ròng" khi thấy con gái. Ngoại hình của đứa trẻ khác hoàn toàn trong tưởng tượng của vợ chồng anh.

Bé gái có khuôn mặt hóp lại, làn da thì nhăn nheo, vàng vọt. Ông bố nhìn đứa trẻ thấy chẳng khác gì một con khỉ nhỏ. Điều đó khiến anh vô cùng phiền muộn, thường thở dài buồn bã mỗi khi ngắm con.

Bà nội bé biết chuyện liền mắng con trai té tát. Bà nói rằng trẻ sơ sinh nào cũng vậy nhưng sau một thời gian bé sẽ "thay da đổi thịt", trở nên khác hẳn lúc mới chào đời. Bà còn nói cháu gái của bà chắc chắn sẽ rất xinh đẹp nhưng ông bố không tin cho lắm.

Bé gái lột xác ngoạn mục sau mấy tháng - Ảnh: Sina

Mấy tháng sau, ngoại hình của bé gái quả thật lột xác ngoạn mục khiến ông bố vui mừng khôn xiết. Cô bé gần như thay da đổi thịt hoàn toàn, khuôn mặt tròn trịa với đôi má phúng phính, cặp mắt to tròn và cái miệng chúm chím đáng yêu. Nhất là làn da của bé, chẳng còn nhăn nheo, vàng vọt như trước mà chuyển sang trắng hồng hào khiến mọi người mừng rỡ vô cùng.

Câu chuyện gây sốt mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ: "Trẻ sơ sinh đứa nào cũng vậy hết. Chúng được ngâm trong nước ối quá lâu khiến làn da trở nên nhăn nheo, khi chào đời đầu có thể bị biến dạng do đi qua đường sinh thường"; "Xấu hay đẹp không quan trọng, chỉ mong con được khỏe mạnh, hạnh phúc thôi"; "Con mình lúc sơ sinh cũng mắt một mí nhỏ xíu, bây giờ mắt hai mí to rõ luôn. Ngoại hình của trẻ con sẽ thay đổi theo thời gian mà"...

Nửa đêm con gái tỉnh dậy nhìn chằm chằm bố mẹ ngủ, biết lý do ai nấy đều cười rụng rốn Đang ngủ, hai chị em bỗng tỉnh giấc, ôm lấy nhau nhìn chằm chằm bố mẹ vẫn đang say giấc nồng. Khi biết lý do, ai nấy đều phì cười và thông cảm cho hoàn cảnh của hai bé gái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-khoc-rong-vi-con-gai-moi-sinh-trong-nhu-con-khi-nho-may-thang-sau-co-be-lot-xac-ngoan-muc-khien-ca-nha-sung-so-368437.html