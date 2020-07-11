Nửa đêm con gái tỉnh dậy nhìn chằm chằm bố mẹ ngủ, biết lý do ai nấy đều cười rụng rốn

Đang ngủ, hai chị em bỗng tỉnh giấc, ôm lấy nhau nhìn chằm chằm bố mẹ vẫn đang say giấc nồng. Khi biết lý do, ai nấy đều phì cười và thông cảm cho hoàn cảnh của hai bé gái.

Ngủ ngáy là thói quen không tốt, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, tăng nguy cơ chứng ngừng thở khi ngủ lúc lớn tuổi. Âm thanh khi ngủ ngáy cũng gây nhiều phiền toái cho người xung quanh.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng cùng hai con gái nhỏ ngủ trên một chiếc giường lớn.

Trong lúc đôi vợ chồng trẻ vẫn đang ngủ say thì hai đứa trẻ đã tỉnh dậy từ bao giờ. Hai bé gái ngồi sát cạnh nhau, cùng nhìn chằm chằm bố mẹ đang ngủ, một bé thậm chí còn không ngồi vững vì ngái ngủ.

Ông bố ngủ ngáy quá to khiến hai con gái thức giấc - Ảnh: Sina

Hóa ra ông bố ngủ ngáy quá to khiến hai con gái không thể ngủ tiếp được nữa, đành phải ngồi dậy rồi cứ thế nhìn chằm chằm bố mẹ bằng ánh mắt bất lực. Hai chị em rất đoàn kết, ôm sát để nương tựa vào nhau khi đối mặt với "tiếng sấm". Có lẽ hai đứa đang phân vân không biết có nên gọi bố mẹ dậy hay không.

Một lát sau người mẹ cũng tỉnh dậy - Ảnh: Sina

3 mẹ con dạt qua một bên như đang chạy nạn - Ảnh: Sina

Một lát sau, người mẹ cũng bị đánh thức vì tiếng ngáy ngủ vang nhà của chồng thì thấy hai con gái đã tỉnh giấc từ lâu. Cả 3 mẹ con ngồi ngẩn người nhìn ông bố vẫn say ngủ không hay biết hậu quả nghiêm trọng mình gây ra.

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Nhìn 3 mẹ con dạt sang một bên như đang chạy nạn khiến ai nấy không thể nhịn cười.

"Ngủ ngáy khó sửa lắm, tốt nhất là cho hai con ngủ riêng thôi"; "Hoàn toàn đồng ý với tâm trạng của hai bé gái, vì mình cũng có lão chồng ngủ ngáy"; "Ngủ với người có tật ngáy vừa buồn cười vừa tức"; "Đề nghị mẹ cho ngủ riêng thôi chứ ồn thế này ai mà chịu nổi"...

Bố vừa cho con ăn vừa dán mắt vào điện thoại, em bé 'há miệng chờ sung' đầy bất lực, kẻ thứ ba chực chờ 'hôi của' cực hài Ông bố cho con ăn nhưng lại mải chơi điện thoại, khiến đứa trẻ đứng há miệng mãi mà chẳng có miếng cháo nào vào bụng. Hình ảnh gây sốt mạng và khiến ai nấy không thể nhịn cười.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nua-dem-con-gai-tinh-day-nhin-cham-cham-bo-me-ngu-biet-ly-do-ai-nay-deu-cuoi-rung-ron-368214.html