Bố vừa cho con ăn vừa dán mắt vào điện thoại, em bé 'há miệng chờ sung' đầy bất lực, kẻ thứ ba chực chờ 'hôi của' cực hài

Ông bố cho con ăn nhưng lại mải chơi điện thoại, khiến đứa trẻ đứng há miệng mãi mà chẳng có miếng cháo nào vào bụng. Hình ảnh gây sốt mạng và khiến ai nấy không thể nhịn cười.

Cho con ăn tưởng chừng rất dễ nhưng hóa ra lại có không ít khó khăn. Bởi có những bé cực kì dễ ăn nhưng bên cạnh đó lại có những bé rất lười ăn. Đặc biệt, công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn cao độ này thường được giao cho mẹ, bởi các ông bố khó lòng dành cả tiếng đồng hồ để "năn nỉ" con ăn hết bát cháo.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh bố cho con ăn thu hút sự chú ý của dân mạng. Ông bố trẻ vừa cho con ăn vừa dán mắt vào những video vui nhộn trên điện thoại. Chính vì thế, em bé đứng há miệng chờ mãi mà bố vẫn cứ miệt mài đút cho... không khí ăn. Chưa kể, chú cún cũng đang chực sẵn trên bàn để "hôi của" khiến dân tình không thể nhịn cười.

Hình ảnh khiến dân mạng cười xỉu - Ảnh: Weibo

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Dễ thương quá, đúng kiểu 'há miệng chờ sung' luôn"; "Nhìn mặt đứa nhóc bất lực thấy sợ"; "Bố làm bố của con hơi lâu rồi á"; "Chẳng hiểu sao há miệng mãi mà chả thấy cháo đâu"; "Đã không được ăn cháo còn bị hôi của nữa chứ"; "Nhìn mà tức á"; "Bố trông con, còn sống là may rồi, các mẹ đừng đòi hỏi cao quá"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-vua-cho-con-an-vua-dan-mat-vao-dien-thoai-em-be-ha-mieng-cho-sung-day-bat-luc-ke-thu-ba-chuc-cho-hoi-cua-cuc-hai-366430.html