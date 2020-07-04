Bố vừa cho con ăn vừa dán mắt vào điện thoại, em bé 'há miệng chờ sung' đầy bất lực, kẻ thứ ba chực chờ 'hôi của' cực hài

Thế giới 04/07/2020 11:00

Ông bố cho con ăn nhưng lại mải chơi điện thoại, khiến đứa trẻ đứng há miệng mãi mà chẳng có miếng cháo nào vào bụng. Hình ảnh gây sốt mạng và khiến ai nấy không thể nhịn cười.

Cho con ăn tưởng chừng rất dễ nhưng hóa ra lại có không ít khó khăn. Bởi có những bé cực kì dễ ăn nhưng bên cạnh đó lại có những bé rất lười ăn. Đặc biệt, công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn cao độ này thường được giao cho mẹ, bởi các ông bố khó lòng dành cả tiếng đồng hồ để "năn nỉ" con ăn hết bát cháo.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh bố cho con ăn thu hút sự chú ý của dân mạng. Ông bố trẻ vừa cho con ăn vừa dán mắt vào những video vui nhộn trên điện thoại. Chính vì thế, em bé đứng há miệng chờ mãi mà bố vẫn cứ miệt mài đút cho... không khí ăn. Chưa kể, chú cún cũng đang chực sẵn trên bàn để "hôi của" khiến dân tình không thể nhịn cười. 

bo cho con an
Hình ảnh khiến dân mạng cười xỉu - Ảnh: Weibo

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Dễ thương quá, đúng kiểu 'há miệng chờ sung' luôn"; "Nhìn mặt đứa nhóc bất lực thấy sợ"; "Bố làm bố của con hơi lâu rồi á"; "Chẳng hiểu sao há miệng mãi mà chả thấy cháo đâu"; "Đã không được ăn cháo còn bị hôi của nữa chứ"; "Nhìn mà tức á"; "Bố trông con, còn sống là may rồi, các mẹ đừng đòi hỏi cao quá"...

Rửa chân cho con để đi ngủ mà mãi không xong, bất ngờ nhìn xuống chân người bố thấy cảnh tượng này ai cũng hiểu lý do

Rửa chân cho con để đi ngủ mà mãi không xong, bất ngờ nhìn xuống chân người bố thấy cảnh tượng này ai cũng hiểu lý do

Tưởng chỉ là việc cỏn con không có gì vất vả, ấy thế mà ông bố này loay hoay cả tiếng đồng hồ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc hình ảnh hài hước hình ảnh gây bão mạng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích