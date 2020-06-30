Đưa 3 con trai sinh ba đi học, ông bố khóc ròng vì bị hết đứa này đến đứa kia cho 'ăn hành'

Đưa 3 con trai sinh ba đi học, ông bố mệt bở hơi tai vì hết đứa này đến đứa kia tìm cách bỏ trốn.

Khi nhìn thấy cặp vợ chồng nào đó đẻ sinh đôi hay sinh ba, nhiều người trầm trồ bảo là sướng, vì chỉ cần đẻ một lần là xong nhiệm vụ. Tuy nhiên việc chăm mấy đứa trẻ cùng một lúc chẳng khác gì đi "đánh trận". Không những chi phí sinh hoạt hàng ngày bị đội lên gấp 2-3 lần, cha mẹ cũng bị chúng xoay như chong chóng.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh bố đưa 3 con trai sinh ba đi học thu hút sự chú ý của mọi người. Bốn bố con lần lượt nắm tay nhau đi đến trường. Cảnh tượng đáng yêu đến nỗi ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn.

Ông bố dắt 3 con trai sinh ba đến trường - Ảnh: Sina

Khi gần đến cổng trường, bé trai đi sau cùng bất ngờ buông tay rồi bỏ chạy. Không còn cách nào khác, ông bố đành dặn hai con trai đứng im một chỗ, mình thì chạy đi bắt cậu con trai tinh nghịch kia về.

Người bố nhanh chóng bắt kịp con trai và lôi cậu bé về. Tuy nhiên khi tới nơi, anh tá hỏa vì một trong hai cậu con trai được bố dặn đứng im cũng đã... bỏ trốn. Ông bố lại một phen bở hơi tai mới có thể bắt con về. Thấy anh em của mình cho bố "ăn hành" vui quá, đứa bé còn lại cũng bắt chước y chang khiến ông bố trẻ khóc ròng.

Không ngờ 3 đứa trẻ lần lượt 'bỏ trốn' khiến ông bố mệt bở hơi tai - Ảnh: Sina

Câu chuyện gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Thấy bố rảnh quá nên làm bố bận thêm ý mà"; "Quân giặc quá nguy hiểm, đầu hàng thôi chứ còn gì nữa"; "Nhìn đẻ sinh đôi, sinh ba đúng là thích thật. Mà đến lúc chăm mới thấy đáng sợ thế nào"; "Tôi đẻ sinh đôi, cứ ru một đứa ngủ là đứa kia khóc. Cuối cùng cả 2 đứa thi nhau khóc ỏm tỏi, muốn điên luôn"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dua-3-con-trai-sinh-ba-di-hoc-ong-bo-khoc-rong-vi-bi-het-dua-nay-den-dua-kia-cho-an-hanh-365458.html