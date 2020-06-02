Hai bé gái sinh đôi nhưng lại có ngoại hình 'kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra' khiến dân mạng cười xỉu

Thế giới 02/06/2020 17:35

Hai bé gái sinh đôi có ngoại hình khác biệt khiến dân mạng thích thú. Nhiều người cho rằng đây có lẽ là cặp song sinh dễ phân biệt nhất thế giới.

Rất nhiều cặp vợ chồng muốn đẻ sinh đôi vì cho rằng chỉ cần sinh một lần mà "lãi" được tận 2 đứa. Các bé sinh đôi thường có ngoại hình cực kỳ giống nhau, dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Đôi khi cha mẹ còn khó phân biệt được ngoại hình của con nên xảy ra không ít chuyện dở khóc dở cười. 

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về hai bé gái sinh đôi có đặc điểm ngoại hình khác biệt khiến dân mạng không thể nhịn cười. 

Cả hai cô bé đều rất xinh xắn với cặp mặt to tròn và gương mặt bụ bẫm. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao mà một bé có mái tóc vừa dày vừa đen, trong khi bé kia chỉ có ít tóc lơ thơ. Như thế này thì cha mẹ chẳng phải tốn công phân biệt hai con nữa. Nhiều dân mạng không khỏi cảm thán đúng là "kẻ ăn không hết kẻ lần chẳng ra" khiến ai nấy không thể nhịn cười.

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Hai bé sinh đôi có ngoại hình khác biệt khiến dân mạng thích thú - Ảnh: Sina
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Đây có lẽ là cặp sinh đôi dễ phân biệt nhất thế giới chăng? - Ảnh: Sina

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây sốt mạng và nhận được vô số bình luận thích thú: "Đáng yêu xỉu luôn má ơi"; "Haha sinh đôi mà dễ phân biệt ghê luôn"; "Nghiệt ngã dễ sợ"; "Mình thấy dễ thương mà, khác nhau xíu cũng đâu có sao"; "Nhìn muốn đẻ liền luôn á"...

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