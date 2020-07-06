Nhìn bữa sáng mẹ bưng ra, bé gái òa lên vui sướng, còn ông bố thì chán chẳng buồn nói khiến dân tình cười xỉu

Xem xong bức ảnh chụp lại bữa sáng của bố và con, ai cũng thông cảm cho phản ứng chán chẳng buồn nói của ông bố.

Sau khi sinh con, sự quan tâm, lo lắng của hai vợ chồng dường như đều dành hết cho đứa trẻ. Cả hai khó lòng có thời gian riêng tư chứ đừng nói đến những buổi hẹn hò lãng mạn. Chính vì vậy, nhiều ông chồng tủi thân và trách vợ bỏ bê mình. Mới đây, một bà mẹ người Trung Quốc đã chia sẻ hình ảnh làm bữa sáng cho chồng và con gái thu hút sự chú ý và dân mạng. Sự khác biệt một trời một vực giữa bữa sáng của 2 bố con khiến dân tình không thể nhịn cười.

Bữa sáng của bé gái nhìn rất đẹp mắt và đầy đủ chất dinh dưỡng. Đồ ăn gồm bánh mì được tạo hình chú gấu dễ thương, 3 loại trái cây khác nhau và thêm một ly sữa. Chính vì thế mà cô bé đã òa lên thích thú khi nhìn thấy bữa sáng mẹ bưng ra. Bé gái òa lên thích thú khi thấy bữa sáng của mẹ - Ảnh: Sohu Nhưng phản ứng của người bố khi trông thấy bữa sáng vợ làm cho mình thì ngược lại hoàn toàn. Anh thậm chí còn quay mặt đi không muốn nhìn thẳng. Sau khi xem xong bức ảnh, ai cũng thông cảm cho phản ứng của anh.

Bữa sáng của ông bố chỉ là một ly cafe pha sẵn và lát bánh mì khô khốc, cũng không có gì ăn kèm. Đáng nói, đây còn là phần bánh mì thừa sau khi người mẹ tạo hình chú gấu cho con gái. Còn ông bố thì chán chẳng muốn nói - Ảnh: Sohu Hình ảnh gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận hài hước: "Trông chán chẳng muốn nói"; "Nhìn là biết vị trí của mình trong gia đình rồi ha"; "Ông bố này chỉ tỏ vẻ để trêu đùa vợ con vậy thôi chứ thật ra anh không buồn phiền đâu. Vì cha mẹ ai cũng muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con cái cả. Bản thân chịu thiệt một chút cũng không sao"; "Đối với mỗi đứa trẻ, không gì hạnh phúc hơn là được lớn lên trong một gia đình đầm ấm, có bố mẹ thương yêu. Môi trường ấy sẽ giúp bé phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tâm hồn, trở thành những đứa bé vui vẻ, lạc quan và lương thiện"...

Kiểm tra sách vở của con gái bất ngờ thấy chiếc que thử thai, ông bố nổi trận lôi đình nhưng rồi lập tức xin lỗi con Mở cặp con gái ra ông bố hoang mang và tức giận khi phát hiện ra bí mật tày trời, nhưng cuối cùng ông bố này lại nhận sai về mình.

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