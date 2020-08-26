Vào khách sạn ân ái với người yêu, 1 tuần sau chàng trai sốc nặng khi nhận tin nhắn từ bạn thân

Thế giới 26/08/2020 16:46

Đôi nam nữ đi du lịch và ngủ tại khách sạn trong 3 ngày. Không lâu sau, cả hai sốc nặng khi nhận một tin nhắn từ bạn thân.

Trang ETtoday đưa tin, vào tháng 7 vừa qua, một nam sinh viên họ Li cùng bạn gái đến Tô Châu (Trung Quốc) du lịch và nghỉ tại một khách sạn địa phương trong vòng 3 ngày. 

Khoảng 1 tuần sau, Li nhận được tin nhắn từ một người bạn nói rằng đã xem clip nóng của anh và người yêu trên một trang web đen. Li nhấp vào đường link mà bạn gửi và nhận ra nhân vật trong clip chính là mình và bạn gái.

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Đôi nam nữ bị quay lén cảnh ân ái trong khách sạn - Ảnh: ETtoday 

Đoạn clip dài khoảng 40 phút, chứa toàn những cảnh ân ái của Li và người yêu trong thời gian ở Tô Châu. Video có 50.000 lượt xem và chia sẻ khiến nam sinh viên bị sốc nặng. 

Li lập tức báo sự việc cho cảnh sát. Tiến hành điều tra, cảnh sát phát hiện trong phòng khách sạn mà Li ở có đặt máy quay lén. Vì máy quay giấu kín và rất tinh vi nên cặp đôi không mảy may biết gì.

Không lâu sau đó, cảnh sát thành phố Tô Châu đã bắt giữ một nghi phạm. Người này thừa nhận đã đặt máy quay lén trong khách sạn, Li và bạn gái không phải nạn nhân đầu tiên và duy nhất. Hiện tên nghi phạm vẫn đang bị giam giữ và đối mặt với mức án từ 2-10 năm tù giam về tội quay lén. 

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Hình ảnh bé trai lén ăn cơm nguội lúc nửa đêm khiến dân mạng dở khóc dở cười. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh ước ao con mình cũng dễ ăn, dễ nuôi như cậu bé này.

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