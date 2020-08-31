Bé gái 5 tuổi đi tiểu buốt và quần lót có dịch lạ, mẹ đưa đi khám thì bật khóc hối hận khi biết nguyên nhân là do mình

Bé gái liên tục than đi tiểu buốt, người mẹ đưa con gái đi khám thì bàng hoàng nghe tin con bị bệnh phụ khoa. Sau khi biết nguyên nhân là do mình, cô đã bật khóc hối hận.

Ngày nay do đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, người ta không còn phải lo ăn no mặc ấm nữa mà chuyển qua chuộng ăn ngon mặc đẹp. Có ngoại hình đẹp chẳng những dễ gây thiện cảm với người đối diện mà còn gặp nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Chính vì điều này mà rất nhiều bà mẹ đã chú trọng tới việc tạo hình ảnh, diện mạo xinh xắn nhất cho con ngay từ khi con nhỏ.

Cô Xiaowan (sống tại Trung Quốc) cũng có quan điểm tương tự. Dù đã làm mẹ nhưng Xiaowan vẫn rất sành điệu, trẻ trung. Từ quần áo, giày dép đến tóc tai của bà mẹ này đều rất chỉn chu, hợp thời.

Con gái của Xiaowan chỉ mới 5 tuổi cũng được mẹ chăm chút ngoại hình rất kỹ lưỡng. Cô mua rất nhiều quần áo cho con gái. Từ váy công chúa, áo hở vai, quần jean, quần cạp trễ đến quần ống loe, quần bó đều đủ cả. Thỉnh thoảng, bé gái còn được mẹ cho đi làm tóc, tô son, đánh má hồng. Dù bị nhiều người góp ý về việc cho con gái ăn mặc không phù hợp với lứa tuổi, Xiaowan vẫn bỏ ngoài tai.

Mẹ thường xuyên cho con gái mặc quần jeans bó sát - Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, bà mẹ trẻ thấy con gái liên tục than đi tiểu buốt và ngứa gãi vùng tam giác. Thấy quần lót con gái có dịch lạ, Xiaowan đưa con tới bệnh viện khám. Bác sĩ cho biết bé gái bị bệnh phụ khoa.

Ban đầu, bà mẹ trẻ còn cho rằng bác sĩ làm việc tắc trách vì một đứa trẻ 5 tuổi làm sao có thể mắc bệnh phụ khoa. Sau khi bác sĩ chỉ ra nguyên nhân, Xiaowan đã bật khóc hối hận.

Bé gái mắc bệnh phụ khoa vì thường xuyên mặc quần bó - Ảnh minh họa: Internet

Người mẹ thường xuyên ép con gái mặc quần jeans và quần bó quá lâu, chất liệu vải dày và bí bách gây mất cân bằng sinh lý bên trong âm đạo của trẻ nhỏ. Xiaowan không ngờ mọi việc lại nghiêm trọng như vậy.

Câu chuyện này chính lời cảnh báo gửi đến các bậc phụ huynh. Đối với trẻ em, mặc quần áo đẹp đương nhiên sẽ dễ nổi bật trước đám đông hơn, nhưng sức khỏe vẫn phải được ưu tiên hàng đầu.

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