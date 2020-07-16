Vợ ngoại tình, chồng kết hôn luôn với mẹ vợ, ai ngờ 10 năm sau cái kết cực 'cẩu huyết' xảy ra

Thế giới 16/07/2020 17:49

Phát hiện vợ ngoại tình, người đàn ông tìm đến mẹ vợ tâm sự rồi thành đôi. Không ngờ 10 năm sau, cô vợ từng phản bội lại có quyết định gây bức xúc.

Cách đây không lâu, dân mạng được dịp bàn tán xôn xao với câu chuyện mẹ kế kết hôn với con chồng ở Nga. Những tưởng đã độc nhất vô nhị lắm rồi, không ngờ cặp đôi này vẫn phải chịu thua đôi vợ chồng từng là con rể - mẹ vợ dưới đây về độ... cẩu huyết. 

Theo Mirror, anh Vyacheslav Zhukovsk (52 tuổi) và vợ là Elena Podgornaya (56 tuổi) từng có câu chuyện tình rất lãng mạn. Cả hai đến với nhau khi anh Vyacheslav đang ở trong tù với tội danh sát hại sếp cũ vì không được trả lương đủ.

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Anh Vyacheslav Zhukovsk - Ảnh: Mirror

Khi đang thụ án, anh Vyacheslav đã viết thư cho một tờ báo của địa phương bày tỏ nguyện vọng tìm người yêu. Elena đã đáp lại mong muốn này của anh. Năm 2010, anh Vyacheslav ra tù và cả hai đến với nhau. 

Ấy vậy mà Elena lại ngoại tình khiến cuộc hôn nhân đứng bên bờ vực thẳm. Quá buồn chán, anh Vyacheslav đã trút bầu tâm sự với mẹ vợ là bà Galina Zhukovskaya, khi đó đã 65 tuổi.

Cả hai rất tâm đầu ý hợp, quyết định làm bạn với nhau cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Sau đó, cô Elena đuổi chồng ra khỏi nhà. Bà Galina đã cho con rể ở nhờ nhà mình. Cuối cùng, cả hai phải lòng nhau và quyết định tiến tới hôn nhân. 

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Người đàn ông 52 tuổi cho biết sẽ không chia tay cô vợ 75 tuổi vì bất kỳ điều gì - Ảnh: Mirror

Dù là người phản bội nhưng khi thấy chồng và mẹ mình đến với nhau, cô Elena vô cùng tức tối. Cô ta tìm mọi cách để phá hoại hạnh phúc của cặp đôi bằng cách quyến rũ lại chồng cũ. 

Dường như cảm thấy chưa đủ rối rắm, Elena còn cử con gái riêng của mình với người đàn ông khác đến quyến rũ anh Vyacheslav. 

"Con gái tôi ghen tị với tôi. Tôi có người để trò chuyện còn nó thì không. Nhưng anh ấy sẽ không quay lại với nó. Nó đã lừa dối anh ấy quá nhiều lần rồi", bà Galina khẳng định với truyền thông.

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Cô Elena tìm mọi cách phá mối quan hệ của mẹ mình và chồng cũ - Ảnh: Mirror

Trước những nỗ lực của vợ cũ nhằm giành lại mình, anh Vyacheslav tuyên bố sẽ vẫn ở bên người vợ lớn tuổi. 

"Tôi chắc chắn là tôi và Galina sẽ không chia tay, vì cô ấy không lừa dối tôi. Tôi yêu vợ mình", anh Vyacheslav cho biết.  

Lời khẳng định của anh Vyacheslav được đa số cư dân mạng ủng hộ, Hầu hết mọi người đều đánh giá anh là người đàn ông chung thủy và có trách nhiệm, đồng thời yêu cầu cô Elena ngừng làm phiền và phá hoại hạnh phúc của chồng cũ. 

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