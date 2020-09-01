Nghi vợ ngoại tình vì mình xấu còn con trai đẹp như thiên thần, chồng lén xét nghiệm ADN và sốc nặng với kết quả

Thế giới 01/09/2020 10:29

Thấy con không giống mình, ông bố lén đi xét nghiệm ADN, kết quả khiến cả gia đình sững sờ.

Các cụ có câu "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" để chỉ những điểm tương đồng giữa cha mẹ và con cái. Chính vì vậy nếu thấy con và mình quá khác biệt về ngoại hình lẫn tính cách, nhiều bậc cha mẹ không khỏi thắc mắc liệu đây có đúng là con ruột của mình hay không.

Anh Xiao Liu (sống tại Trung Quốc) cũng rơi vào trường hợp tương tự. Ngày đứa trẻ sinh ra, ai cũng cho rằng vợ chồng Xiao Liu thật may mắn vì có cậu con trai vừa trắng trẻo vừa bụ bẫm. 

Khi đứa trẻ dần lớn lên, cặp đôi mới bắt đầu thấy sự khác biệt rõ rệt. Cả hai vợ chồng Xiao Liu đều có ngoại hình bình thường nhưng đứa con lại rất cao ráo, gương mặt khôi ngô, tuấn tú.

Hàng xóm, người thân bắt đầu xì xào bàn tán. Người vô tư thì nói Xiao Liu có phước mới sinh được đứa con đẹp trai như thế. Kẻ ác miệng lại cho rằng đứa trẻ không phải con ruột của anh.

Nghi vợ ngoại tình vì mình xấu còn con trai đẹp như thiên thần, chồng lén xét nghiệm ADN và sốc nặng với kết quả - Ảnh 1
Chồng nghi vợ ngoại tình vì con quá điển trai - Ảnh minh họa: Sohu

Xiao Liu bắt đầu có những suy nghĩ nghi ngờ vợ không chung thủy khiến hai vợ chồng cãi nhau không ngớt. Để chứng minh sự trong sạch, người vợ yêu cầu làm xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy Xiao Liu và đứa bé không phải cha con ruột. 

Chính cô vợ cũng cảm thấy không thể tin nổi nên đến bệnh viện làm xét nghiệm. Kết quả cũng cho thấy cô và đứa trẻ không liên quan gì đến nhau.

Cặp đôi lập tức báo cảnh sát. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định bệnh viện đã trao nhầm con cho Xiao Liu vào 8 năm trước. Cả hai vô cùng đau khổ vì đã nuôi con của người khác nhiều năm trời, bản thân con mình thì không biết đang ở đâu. Xiao Liu cho biết nhất định sẽ khởi kiện bệnh viện vì hành vi tắc trách. 

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