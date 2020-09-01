Sinh con Châu Phi, bố khăng khăng bảo bệnh viện trao nhầm nhưng bà nội lại hé lộ sự thật không ngờ

Thế giới 01/09/2020 17:40

Đôi vợ chồng người Trung Quốc ngỡ ngàng khi sinh ra đứa trẻ có nhiều đặc điểm ngoại hình của người Châu Phi. Cả hai cho rằng bệnh viện trao nhầm con cho họ. Tuy nhiên bà nội đứa trẻ lại tiết lộ một sự thật không ngờ.

Khi mang thai, bà mẹ nào cũng từng tưởng tượng về ngoại hình của con, đoán con giống ba hay giống mẹ. Chị Xiaoyu (sống tại Trung Quốc) cũng không ngoại lệ. Trong suốt thai kỳ, chị đều trò chuyện cùng con, mong ngóng từng ngày con ra đời.

Cuối cùng ngày Xiaoyu lâm bồn cũng đến, thế nhưng ngoại hình của đứa nhỏ lại khiến cả nhà ngỡ ngàng. Em bé có nước da ngăm đen, ngoại hình giống như người Châu Phi.

Vợ chồng Xiaoyu đều thấy vô cùng kỳ lạ. Cả hai đều là người Trung Quốc, từ nhỏ đến lớn đều không ra nước ngoài, làm sao mà họ có thể sinh ra đứa trẻ kỳ lạ như vậy. Cuối cùng hai vợ chồng kết luận chắc chắn bệnh viện trao nhầm con cho họ.

Tuy nhiên, phía bệnh viện cam đoan em bé Châu Phi là con ruột của Xiaoyu. Những sản phụ sinh cùng ngày hôm đó đều không có ai là người nước ngoài. Hơn nữa, bác sĩ đỡ đẻ cũng khẳng định không bao giờ mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy.

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Đôi vợ chồng Trung Quốc ngỡ ngàng vì sinh con có nhiều đặc điểm ngoại hình của người Châu Phi - Ảnh: Sohu

Sau khi quan sát kỹ, chồng của Xiaoyu nhận thấy đứa bé đúng là có nhiều nét giống mình, tuy nhiên làn da ngăm đen kia thì vẫn không thể giải thích được. 

Lúc này, mẹ chồng Xiaoyu xuất hiện và nút thắt sự việc đã được tháo gỡ. Bà cho biết, chồng của Xiaoyu không phải con ruột của mình. Nhiều năm trước, chồng của bà làm việc ở Châu Phi và kết hôn với một phụ nữ bản địa. Cả hai có một đứa con trai, chính là chồng của Xiaoyu bây giờ.

Khi người mẹ qua đời, hai cha con quay trở lại Trung Quốc. Từ nhỏ đến lớn, chồng của Xiaoyu trông không giống con lai, anh vẫn luôn coi mẹ kế là mẹ ruột. Gia đình cũng sợ anh tổn thương và xáo trộn tâm lý nên không tiết lộ sự thật.

Bây giờ, con của Xiaoyu đã được thừa hưởng những đặc điểm ngoại hình di truyền từ người bà Châu Phi của mình. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, đôi vợ chồng cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì Thượng Đế đã ban cho họ đứa con xinh đẹp, khỏe mạnh. 

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