Shop thời trang đăng ảnh người mẫu mặc đồ tụt quần, biết lý do dân tình từ chối hiểu

Pha xử lý 'đi vào lòng người' của một shop thời trang ở Thái Lan nhận được đông đảo sự quan tâm từ dân mạng.

Bất cứ ai làm nghề kinh doanh đều muốn có phương thức marketing hiệu quả nhất nhằm thu hút khách hàng. Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau hình ảnh của một shop thời trang online ở Thái Lan thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cụ thể, shop có chương trình khuyến mãi mua đầm tặng một chiếc quần cùng màu. Tuy nhiên, thay vì đưa thông tin kèm hình ảnh thì shop lại cho mẫu mặc luôn vào người theo cách cực độc. Ai không biết sẽ nghĩ người mẫu đang chụp ảnh thì nổi hứng tụt quần... cho vui.

Khi bạn muốn bán đầm tặng quần đùi nhưng không biết cách giải thích với khách hàng - Ảnh: FB

Nhìn là hiểu luôn nhé khỏi phải giới thiệu lằng nhằng - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh đã thu hút hàng chục ngàn lượt thích và bình luận. Hầu hết mọi người đều gật gù đồng tình rằng đây quả là cách truyền tải thông điệp sáng tạo và trực quan nhất. Chỉ có điều kiểu 'sale tụt quần' này cũng dễ gây hiểu lầm ghê.

"Sale tụt quần là có thiệt nè mọi người ơi"; "Công nhận shop sáng tạo thiệt"; "Pha xử lý thực sự đi vào lòng người"; "Chủ shop ngồi ngay ngắn để nhận của em một lạy"; "Mị làm marketing bao năm rồi nhưng gặp trường hợp này thì cũng xin quỳ"..., dân mạng bình luận.

Cặp đôi học sinh yêu nhau lố lăng trên tàu khiến dân mạng xem thôi đã ngượng 'chín mặt' Bất chấp ánh mắt kỳ thị và khó chịu của những người xung quanh, cặp đôi trẻ coi ghế tàu như phòng ngủ nhà mình. Hình ảnh yêu nhau lố lăng này gây bão mạng và nhận về vô số gạch đá.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/shop-thoi-trang-dang-anh-nguoi-mau-mac-do-tut-quan-biet-ly-do-dan-tinh-tu-choi-hieu-378323.html