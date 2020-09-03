Thấy học trò được trai đẹp đưa đón mỗi ngày, cô giáo chặn đường cấm không được yêu sớm và cái kết cười chảy nước mắt

Thế giới 03/09/2020 11:07

Thấy nữ sinh ngày nào cũng được trai đẹp đưa đón, cô giáo lo lắng học trò yêu sớm nên quyết định chặn đường cặp đôi để hỏi chuyện. Không ngờ thân phận thật sự của anh chàng soái ca khiến cô dở khóc dở cười.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền câu chuyện dở khóc dở cười của một nữ sinh cấp 2 tại Trung Quốc thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cụ thể, mỗi ngày sau khi tan học, nữ sinh đều được một anh chàng đẹp trai, trắng trẻo đến tận trường đón về. Bạn học của nữ sinh thấy vậy thì rất ghen tị. Thế nhưng cô giáo thấy cảnh này thì không vui chút nào. Sợ học trò yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học, cộng thêm việc anh chàng soái ca kia trông có vẻ "già đời", cô giáo quyết định chặn đường cặp đôi để chất vấn. Cô nghĩ rằng "dằn mặt" một chút cũng tốt, anh ta sẽ không dám dụ dỗ học trò ngây thơ của cô.

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Nữ sinh được bạn bè ghen tị vì có 'bạn trai' soái ca, còn ngày nào cũng đến trường đưa rước hết sức tình cảm nữa chứ - Ảnh: QQ

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Cô giáo thấy vậy liền chặn đường 'dằn mặt' vì sợ học trò ngây thơ bị dụ dỗ - Ảnh: QQ

Tuy nhiên sau khi nói chuyện với "bạn trai" của học trò mình, cô giáo vô cùng sững sờ. Hai người là bố con chứ không phải quan hệ yêu đương như mọi người hiểu lầm. Do có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi nên hai bố con từng nhiều lần rơi vào tình huống khóc dở mếu dở. Thậm chí có lần hai bố con ra ngoài, người mẹ phải dán chữ "bố" và "con gái" vào sau lưng hai người.

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Người mẹ phải dán chữ lên lưng chồng con cho mọi người đỡ hiểu lầm - Ảnh: QQ
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Ngoại hình trẻ trung của người bố khiến dân mạng ngưỡng mộ - Ảnh: QQ

Câu chuyện gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Ông bố trẻ ghê á, cô giáo hiểu lầm cũng đúng"; "Mẹ của bạn tôi cũng cực kỳ trẻ đẹp. Lúc đưa nó đi học còn được thầy giáo tôi xin số điện thoại vì tưởng chị gái"; "Haha ghen tị với bạn học này quá đi"...

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