Thấy học trò được trai đẹp đưa đón mỗi ngày, cô giáo chặn đường cấm không được yêu sớm và cái kết cười chảy nước mắt

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền câu chuyện dở khóc dở cười của một nữ sinh cấp 2 tại Trung Quốc thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cụ thể, mỗi ngày sau khi tan học, nữ sinh đều được một anh chàng đẹp trai, trắng trẻo đến tận trường đón về. Bạn học của nữ sinh thấy vậy thì rất ghen tị. Thế nhưng cô giáo thấy cảnh này thì không vui chút nào. Sợ học trò yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học, cộng thêm việc anh chàng soái ca kia trông có vẻ "già đời", cô giáo quyết định chặn đường cặp đôi để chất vấn. Cô nghĩ rằng "dằn mặt" một chút cũng tốt, anh ta sẽ không dám dụ dỗ học trò ngây thơ của cô.