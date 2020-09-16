Đi học lái xe với mẹ, em bé bị cháy nắng phong cách 'nửa hồn thương đau' khiến dân tình cười muốn xỉu

Thế giới 16/09/2020 16:54

Bà mẹ bỉm sữa mang theo con đi học lái xe. Không ngờ xảy ra một sự cố hài hước khiến dân tình được phen dở khóc dở cười.

Mới đây, một bà mẹ bỉm sữa người Trung Quốc chia sẻ câu chuyện học lái xe của bản thân thu hút đông đảo sự quan tâm của dân mạng.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có sự xuất hiện của một nhân vật thứ ba với vẻ ngoài khác lạ. Đi học lái xe nhưng không nhờ được ai trông con nên bà mẹ này đưa con trai theo luôn. 

Không ngờ cậu bé đã bị cháy nắng đến mức làn da chia thành hai màu khác biệt hoàn toàn. Nếu bé trai vẫn đội mũ bình thường thì không sao nhưng khi được bỏ ra, sự chênh lệch giữa hai tông da lại càng trở nên rõ rệt. 

Không những vậy, gương mặt tròn xoe như bánh bao, đôi má ửng hồng cùng biểu cảm ngơ ngác của em bé càng khiến người xem vừa thương vừa buồn cười.

Đi học lái xe với mẹ, em bé bị cháy nắng phong cách 'nửa hồn thương đau' khiến dân tình cười muốn xỉu - Ảnh 1
Cậu bé bị cháy nắng khi đi học lái xe với mẹ - Ảnh: Sina

Đi học lái xe với mẹ, em bé bị cháy nắng phong cách 'nửa hồn thương đau' khiến dân tình cười muốn xỉu - Ảnh 2

Đi học lái xe với mẹ, em bé bị cháy nắng phong cách 'nửa hồn thương đau' khiến dân tình cười muốn xỉu - Ảnh 3
Làn da đậm chất 'nửa hồn thương đau' khiến ai nấy không thể nhịn cười - Ảnh: Sina

Đi học lái xe với mẹ, em bé bị cháy nắng phong cách 'nửa hồn thương đau' khiến dân tình cười muốn xỉu - Ảnh 4

Đi học lái xe với mẹ, em bé bị cháy nắng phong cách 'nửa hồn thương đau' khiến dân tình cười muốn xỉu - Ảnh 5
Biểu cảm ngơ ngác siêu đáng yêu của bé trai - Ảnh: Sina

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh hài hước gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ"; "Má cười muốn xỉu"; "Thương dữ vậy trời. Đề nghị cấp bằng lái xe cho cả bé nữa nha"; "Trông nửa hồn thương đau dễ sợ"; "Mị cười muốn nội thương luôn rồi"; "Thấy tội dễ sợ nhưng xin lỗi tôi không thể nhịn cười"...

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Từ khóa:   Trung Quốc hình ảnh hài hước hình ảnh gây bão mạng

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