Đi học lái xe với mẹ, em bé bị cháy nắng phong cách 'nửa hồn thương đau' khiến dân tình cười muốn xỉu

Mới đây, một bà mẹ bỉm sữa người Trung Quốc chia sẻ câu chuyện học lái xe của bản thân thu hút đông đảo sự quan tâm của dân mạng.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có sự xuất hiện của một nhân vật thứ ba với vẻ ngoài khác lạ. Đi học lái xe nhưng không nhờ được ai trông con nên bà mẹ này đưa con trai theo luôn.