Nhờ chồng trông con, vợ kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng cạn lời, đáng chú ý nhất là hành động thể hiện sự bất lực của đứa trẻ

Thế giới 09/09/2020 16:40

'Nhờ chồng trông con như đánh bạc. Hên thì khỏe người, mà xui thì còn mệt hơn mình tự trông", một dân mạng bình luận.

Đối với các bà mẹ thì nhờ chồng trông con chẳng khác nào đánh bạc, bởi chẳng ai biết cái kết sẽ như thế nào. Có những ông bố khéo léo, trông con còn giỏi hơn cả vợ, nhưng cũng có không ít trường hợp con biến đi đâu mất bố cũng chẳng biết vì đang bận ngủ hoặc chơi game mất rồi. 

Mới đây, một bà mẹ trẻ người Trung Quốc chia sẻ hình ảnh chồng cô và con trai nhỏ khiến dân mạng không thể nhịn cười. Người mẹ cho biết đã nhờ chồng trông con để cô ra ngoài mua ít đồ. Khi trở về, cô thấy chồng đang nằm ngáy khò khò rất to trên sofa, trên tay vẫn còn đang nắm đồ chơi của con. Có lẽ ông bố đang dỗ con thì ngủ thiếp đi.

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Ông bố đang trông con thì ngủ thiếp đi - Ảnh: Sina
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Em bé không ngủ được vì bố ngáy quá to - Ảnh: Sina
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Cậu bé cố với tay lấy món đồ chơi bố đang cầm nhưng không được - Ảnh: Sina
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Hình ảnh khiến bà mẹ vừa thương vừa buồn cười - Ảnh: Sina

Đáng chú ý nhất là phản ứng của bé trai. Có lẽ do bố ngáy to quá nên cậu bé chẳng ngủ nổi. Lúc người mẹ về nhà thì bắt gặp cảnh con đang với tay cố lấy món đồ chơi mà bố đang cầm. Thế nhưng do bị bố ôm chặt nên cậu bé chẳng nhúc nhích được. Hành động thể hiện sự bất lực của bé khiến bà mẹ vừa thương vừa buồn cười.

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng dành lời khen cho ông bố. Dù ngủ say nhưng vẫn ôm chặt lấy con không buông tay. Điều đó chứng tỏ bình thường khi giữ con anh cũng rất cẩn thận, chu đáo.

Hình ảnh gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Dễ thương xỉu"; "Chồng tôi cũng vậy, trông con toàn ngủ trước con thôi"; "Ông bố ngủ rồi mà vẫn ôm chặt con. Ai làm cha mẹ rồi cũng đều có phản ứng như này hết"; "Đáng yêu ghê luôn á"...

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