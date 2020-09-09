Nhờ chồng trông con, vợ kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng cạn lời, đáng chú ý nhất là hành động thể hiện sự bất lực của đứa trẻ

Đối với các bà mẹ thì nhờ chồng trông con chẳng khác nào đánh bạc, bởi chẳng ai biết cái kết sẽ như thế nào. Có những ông bố khéo léo, trông con còn giỏi hơn cả vợ, nhưng cũng có không ít trường hợp con biến đi đâu mất bố cũng chẳng biết vì đang bận ngủ hoặc chơi game mất rồi.

Mới đây, một bà mẹ trẻ người Trung Quốc chia sẻ hình ảnh chồng cô và con trai nhỏ khiến dân mạng không thể nhịn cười. Người mẹ cho biết đã nhờ chồng trông con để cô ra ngoài mua ít đồ. Khi trở về, cô thấy chồng đang nằm ngáy khò khò rất to trên sofa, trên tay vẫn còn đang nắm đồ chơi của con. Có lẽ ông bố đang dỗ con thì ngủ thiếp đi.