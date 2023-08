Nhờ chồng trông con, vợ kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng cạn lời, đáng chú ý nhất là hành động thể hiện sự bất lực của đứa trẻ

Mới đây, một bà mẹ trẻ người Trung Quốc chia sẻ hình ảnh chồng cô và con trai nhỏ khiến dân mạng không thể nhịn cười. Người mẹ cho biết đã nhờ chồng trông con để cô ra ngoài mua ít đồ. Khi trở về, cô thấy chồng đang nằm ngáy khò khò rất to trên sofa, trên tay vẫn còn đang nắm đồ chơi của con. Có lẽ ông bố đang dỗ con thì ngủ thiếp đi.

Ông bố đang trông con thì ngủ thiếp đi - Ảnh: Sina

Em bé không ngủ được vì bố ngáy quá to - Ảnh: Sina

Cậu bé cố với tay lấy món đồ chơi bố đang cầm nhưng không được - Ảnh: Sina

Hình ảnh khiến bà mẹ vừa thương vừa buồn cười - Ảnh: Sina

Đáng chú ý nhất là phản ứng của bé trai. Có lẽ do bố ngáy to quá nên cậu bé chẳng ngủ nổi. Lúc người mẹ về nhà thì bắt gặp cảnh con đang với tay cố lấy món đồ chơi mà bố đang cầm. Thế nhưng do bị bố ôm chặt nên cậu bé chẳng nhúc nhích được. Hành động thể hiện sự bất lực của bé khiến bà mẹ vừa thương vừa buồn cười.

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng dành lời khen cho ông bố. Dù ngủ say nhưng vẫn ôm chặt lấy con không buông tay. Điều đó chứng tỏ bình thường khi giữ con anh cũng rất cẩn thận, chu đáo.