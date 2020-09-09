3 cô gái mặc bikini bé xíu ra đường giữa trời nắng nóng 40 độ khiến MXH dậy sóng

Tài xế xe tải đang dừng đèn đỏ đã chụp được khoảnh khắc 3 cô gái trẻ mặc bikini ra đường giữa trời nắng nóng khiến MXH xôn xao.

Mùa hè là thời điểm để các cô gái tha hồ diện những trang phục mát mẻ, gợi cảm. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách hở vừa đủ để phù hợp với hoàn cảnh và tôn trọng người xung quanh.

Mới đây, mạng xã hội Đài Loan chia sẻ hình ảnh 3 cô gái mặc bikini ra đường thu hút sự chú ý của nhiều người.

Một tài xế xe tải đã chứng kiến cảnh tượng khá sốc khi dừng đèn đỏ và quyết định chụp hình lại rồi đăng lên Facebook kèm dòng trạng thái: "Mùa hè ở đây thật nóng nực quá".

Tuy trời nắng nóng gần 40 độ nhưng 3 cô gái không hề mặc bất cứ trang phục chống nắng nào, ngược lại còn cố tình khoe thân lộ liễu bằng 3 bộ bikini bé xíu.

Nhiều người trên đường chứng kiến cảnh tượng này đã há hốc miệng. Không hiểu 3 cô nàng lấy đâu ra động lực để khoe cơ thể trong cái nắng cháy da cháy thịt như thế.

3 cô gái mặc bikini bé xíu ra đường gây bão mạng - Ảnh: FB

Hầu hết dân mạng đều cho rằng cách ăn mặc này quá phản cảm và khó có thể chấp nhận được - Ảnh: FB

Bị mọi người nhìn với ánh mắt khó hiểu và kỳ thị, cả 3 cô gái đều tỏ ra dửng dưng, bình thản, thoải mái đi xe máy trên đường như không có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận bức xúc: "Dẫu biết ăn mặc thế nào là quyền tự do của mọi người nhưng làm gì cũng phải có mức độ thôi"; "Mắt có vấn đề nên tưởng đang ở ngoài biển đó mà"; "Nhìn làn da của họ bị nắng thiêu đốt mà thấy thốn giùm"...

Bên cạnh đó, một số người lên tiếng bênh vực 3 cô gái trên. Do khu vực này ở gần biển nên các cô gái mới mặc sẵn bikini để đi chơi. Tuy nhiên, bình luận này cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Dù ở gần biển đi chăng nữa thì họ cũng nên mang theo đồ để thay, hoặc chí ít là khoác thêm áo bên ngoài chứ không nên ăn mặc phản cảm như vậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-co-gai-mac-bikini-be-xiu-ra-duong-giua-troi-nang-nong-40-do-khien-mxh-day-song-379464.html