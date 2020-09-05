Chơi trò sóng thần ở bể bơi, nữ sinh bị nhóm thanh niên sàm sỡ, cởi tuột bikini gây phẫn nộ

Thế giới 05/09/2020 10:32

Chơi trò sóng thần ở bể bơi, nữ sinh bị sàm sỡ một cách trắng trợn khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip nữ sinh bị sàm sỡ ở bể bơi khiến ai nấy bức xúc. Sự việc xảy ra tại một hồ bơi ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan vào ngày 30/7.

Theo Sina, nữ sinh 19 tuổi cùng bạn bè vào công viên nước để chơi trò sóng thần thì bất ngờ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Khi nước từ trong hồ đổ ra rất mạnh cuốn trôi người đi, một nhóm thanh niên gần đó đã lợi dụng cơ hội sàm sỡ nữ sinh. Sau đó hắn ta còn cố tình kéo tuột dây áo bikini của cô ra, khiến một phần cơ thể bị lộ.

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Cô gái bị rút dây áo bikini - Ảnh: Sina

May mắn là cô gái đã kịp giữ áo lại nên không xảy ra sự cố lớn. Một người bạn cùng đi với cô nữ sinh đã vô tình ghi lại được cảnh tượng này bằng điện thoại trong lúc quay hình ảnh trò chơi.

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người nghi ngờ 3 nam thanh niên đứng gần cô gái nhất đã giở trò bởi có thể thấy rõ một bàn tay rút dây áo bikini của cô gái từ đằng sau. 

Không lâu sau đó, cảnh sát thành phố Đài Bắc đã tạm giữ một nam sinh cấp 3 vì hành vi thiếu giáo dục nói trên. Ngôi trường nam sinh theo học phủ nhận chuyện quấy rối, đồng thời phản đối hành động đăng ảnh học sinh của trường lên mạng với những cáo buộc vô căn cứ. 

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Nhóm nam sinh bị cáo buộc có hành vi sàm sỡ ở bể bơi - Ảnh: Sina

Tuy nhiên hầu hết cư dân mạng đều cho rằng cô nữ sinh rõ ràng bị sàm sỡ và những nam sinh kia cần phải bị trừng phạt và giáo dục một cách cẩn thận hơn.

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Từ khóa:   cô gái bị sàm sỡ Đài Loan hành động phản cảm

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