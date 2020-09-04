Đôi nam nữ cởi đồ 'nhún nhảy' ngay giữa bến tàu, thái độ của người xung quanh mới đáng nói

Thế giới 04/09/2020 14:51

Thừa biết hành động phản cảm của mình đã bị người xung quanh quay lại, đôi nam nữ vẫn dửng dưng như không, thậm chí còn tỏ thái độ thách thức, giễu cợt.

Mới đây, mạng xã hội Twitter lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh đôi nam nữ hành động phản cảm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sự việc xảy ra tại một ga tàu điện ngầm ở thành phố Oakland, thuộc bang California, Mỹ.

Theo hình ảnh trong clip, đôi nam nữ mặc đồ màu đen đã ngang nhiên "hành sự" ngay trên lối đi của ga tàu điện ngầm. Trong khi cô gái dựa người vào tường thì chàng trai đứng phía sau với tư thế vô cùng phản cảm. 

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Đôi nam nữ coi bến tàu như khách sạn, thoải mái 'hành sự' bất chấp ánh nhìn kỳ thị từ người xung quanh - Ảnh cắt từ clip

Đáng nói là trên tàu lúc ấy có rất đông người qua lại. Tất cả đều tận mắt chứng kiến hành động phản cảm của đôi nam nữ nhưng họ dường như chẳng bận tâm. Một lúc sau khi biết bị người khác quay phim, cặp đôi vẫn cười đùa vui vẻ, cô gái thậm chí còn giơ "ngón tay thối" về phía máy quay đầy thách thức và giễu cợt.

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Người xung quanh đều giả vờ như không có chuyện gì - Ảnh cắt từ clip

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip trên đã được hơn 30.000 lượt xem cùng hàng ngàn bình luận, chia sẻ.

"Mấy người này nghĩ gì trong đầu vậy? À mà chắc chẳng suy nghĩ gì đâu nhỉ, người có đầu óc ai lại làm chuyện đáng xấu hổ như thế"; "Trời ơi là trời, ga tàu chứ đâu phải khách sạn"; "Chắc không biết chữ, tưởng đây là nhà nghỉ đấy mà"..., dân mạng bình luận.

Không rõ cặp đôi trên đã được xác định danh tính hay chưa và có bị cơ quan chức năng xử lý không, tuy nhiên nó đã gây nên một làn sóng phẫn nộ lớn trên mạng xã hội.

Nữ nhân viên tình nguyện mặc váy hớ hênh, vòng một chực trào khỏi áo gây bão mạng

Nữ nhân viên tình nguyện mặc váy hớ hênh, vòng một chực trào khỏi áo gây bão mạng

Hình ảnh cô gái mặc váy hớ hênh tại khu vực tình nguyện gây bão mạng và nhận nhiều ý kiến trái chiều.

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