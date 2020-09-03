Theo The Sun, cô Eudoxie Yao là một người mẫu sống tại thành phố Abidjan, Bờ Biển Ngà, quốc gia nằm ở Tây Phi. Cô được mệnh danh là "Kim Kardashian châu Phi" hoặc "người phụ nữ có vòng ba lớn nhất lục địa" bởi kích thước vòng 3 lên tới 1m52.

Mới đây, một cặp đôi đũa lệch đã gây bão mạng xã hội khi công khai chuyện tình cảm. Trong khi nàng là người mẫu với vòng ba khủng thì chàng lại có ngoại hình thấp bé. Hầu hết mọi người đều cho rằng chuyện tình của họ chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý để cả hai nổi tiếng hơn mà thôi.

Eudoxie Yao từng bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ, tuy nhiên cô nàng khẳng định vòng 3 của mình là tự nhiên, chưa từng đụng qua dao kéo. Ban đầu, Eudoxie không hề có bất cứ hoạt động nghệ thuật giải trí nào nhưng vẫn nổi đình nổi đám trên mạng xã hội nhờ kích thước vòng 3 vượt trội của mình.

Tuy nhiên nhờ hình thể quyến rũ mà Eudoxie bắt đầu dấn thân vào nghề người mẫu, quảng cáo, xuất hiện trên một số chương trình truyền hình và trở thành cái tên quen thuộc tại đất nước mình.

Mẫu nữ Tây Phi khẳng định vòng 3 mét rưỡi là tự nhiên - Ảnh: The Sun

Nhiều người cho rằng thân hình của Eudoxie trông không hề đẹp hay quyến rũ mà ngược lại trông khủng khiếp và đáng sợ. Thế nhưng nàng mẫu nữ vẫn bỏ ngoài tai những lời chỉ trích. Cô tự tin rằng chỉ cần mình xuất hiện sẽ gây tắc đường.

Mới đây, Eudoxie Yao đã công khai mối quan hệ yêu đương với chàng nhạc sĩ Grand P. Anh chàng có tên thật là Moussa Sandiana Kaba, sống tại Guinea, cũng là một quốc gia ở Tây Phi.

Grand P bị mắc hội chứng progeria, khiến anh có chiều cao khiêm tốn như trẻ con, khuôn mặt cũng bị lão hóa sớm. Tuy nhiên, bất chấp bệnh tật và chiều cao khiêm tốn, Grand P vẫn sống hết mình và trở thành một nhạc sĩ.

Chàng nhạc sĩ bị hội chứng rối loạn di truyền nên duyên với mẫu nữ có vòng 3 mét rưỡi - Ảnh: The Sun

Chuyện tình của cặp đôi bị nhiều dân mạng ném đá - Ảnh: The Sun

Cả hai không ngại thể hiện tình cảm bất chấp những lời chỉ trích - Ảnh: The Sun

Mối quan hệ của cặp đôi bị nhiều người chế giễu và chỉ trích vì ngoại hình quá khác biệt. Grand P vốn dĩ đã thấp bé hơn người bình thường nhưng khi đứng cạnh bạn gái, anh chàng càng giống một đứa trẻ.

Bất chấp những lời chỉ trích đó, cặp đôi vẫn hùng hồn tuyên bố kích thước cơ thể không phải là điều đáng bận tâm trong một mối quan hệ. Cả hai cho biết đang rất hạnh phúc và đã nghĩ tới chuyện kết hôn.