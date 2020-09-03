Người phụ nữ có vòng 3 mét rưỡi công khai bạn trai, nhìn ngoại hình của anh chàng mà sốc nặng

Thế giới 03/09/2020 15:31

Dù bị nhiều dân mạng chế giễu, cặp đôi đũa lệch cho biết họ đang rất hạnh phúc và đã nghĩ đến chuyện kết hôn.

Mới đây, một cặp đôi đũa lệch đã gây bão mạng xã hội khi công khai chuyện tình cảm. Trong khi nàng là người mẫu với vòng ba khủng thì chàng lại có ngoại hình thấp bé. Hầu hết mọi người đều cho rằng chuyện tình của họ chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý để cả hai nổi tiếng hơn mà thôi.

Theo The Sun, cô Eudoxie Yao là một người mẫu sống tại thành phố Abidjan, Bờ Biển Ngà, quốc gia nằm ở Tây Phi. Cô được mệnh danh là "Kim Kardashian châu Phi" hoặc "người phụ nữ có vòng ba lớn nhất lục địa" bởi kích thước vòng 3 lên tới 1m52.

cap doi dua lech 1

cap doi dua lech 2
Nàng mẫu nổi tiếng vì vòng 3 khủng - Ảnh: The Sun 

Eudoxie Yao từng bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ, tuy nhiên cô nàng khẳng định vòng 3 của mình là tự nhiên, chưa từng đụng qua dao kéo. Ban đầu, Eudoxie không hề có bất cứ hoạt động nghệ thuật giải trí nào nhưng vẫn nổi đình nổi đám trên mạng xã hội nhờ kích thước vòng 3 vượt trội của mình.

Tuy nhiên nhờ hình thể quyến rũ mà Eudoxie bắt đầu dấn thân vào nghề người mẫu, quảng cáo, xuất hiện trên một số chương trình truyền hình và trở thành cái tên quen thuộc tại đất nước mình. 

cap doi dua lech 3

cap doi dua lech 4
Mẫu nữ Tây Phi khẳng định vòng 3 mét rưỡi là tự nhiên - Ảnh: The Sun

Nhiều người cho rằng thân hình của Eudoxie trông không hề đẹp hay quyến rũ mà ngược lại trông khủng khiếp và đáng sợ. Thế nhưng nàng mẫu nữ vẫn bỏ ngoài tai những lời chỉ trích. Cô tự tin rằng chỉ cần mình xuất hiện sẽ gây tắc đường. 

Mới đây, Eudoxie Yao đã công khai mối quan hệ yêu đương với chàng nhạc sĩ Grand P. Anh chàng có tên thật là Moussa Sandiana Kaba, sống tại Guinea, cũng là một quốc gia ở Tây Phi.

Grand P bị mắc hội chứng progeria, khiến anh có chiều cao khiêm tốn như trẻ con, khuôn mặt cũng bị lão hóa sớm. Tuy nhiên, bất chấp bệnh tật và chiều cao khiêm tốn, Grand P vẫn sống hết mình và trở thành một nhạc sĩ.

cap doi dua lech 5
Chàng nhạc sĩ bị hội chứng rối loạn di truyền nên duyên với mẫu nữ có vòng 3 mét rưỡi - Ảnh: The Sun

cap doi dua lech 6

cap doi dua lech 7
Chuyện tình của cặp đôi bị nhiều dân mạng ném đá - Ảnh: The Sun

cap doi dua lech 8cap doi dua lech 9cap doi dua lech 10cap doi dua lech 11cap doi dua lech 12

cap doi dua lech 13
Cả hai không ngại thể hiện tình cảm bất chấp những lời chỉ trích - Ảnh: The Sun

Mối quan hệ của cặp đôi bị nhiều người chế giễu và chỉ trích vì ngoại hình quá khác biệt. Grand P vốn dĩ đã thấp bé hơn người bình thường nhưng khi đứng cạnh bạn gái, anh chàng càng giống một đứa trẻ.

Bất chấp những lời chỉ trích đó, cặp đôi vẫn hùng hồn tuyên bố kích thước cơ thể không phải là điều đáng bận tâm trong một mối quan hệ. Cả hai cho biết đang rất hạnh phúc và đã nghĩ tới chuyện kết hôn. 

Thấy học trò được trai đẹp đưa đón mỗi ngày, cô giáo chặn đường cấm không được yêu sớm và cái kết cười chảy nước mắt

Thấy học trò được trai đẹp đưa đón mỗi ngày, cô giáo chặn đường cấm không được yêu sớm và cái kết cười chảy nước mắt

Thấy nữ sinh ngày nào cũng được trai đẹp đưa đón, cô giáo lo lắng học trò yêu sớm nên quyết định chặn đường cặp đôi để hỏi chuyện. Không ngờ thân phận thật sự của anh chàng soái ca khiến cô dở khóc dở cười.

Xem thêm
Từ khóa:   câu chuyện hy hữu đôi đũa lệch hình ảnh gây bão mạng

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích