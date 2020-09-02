Đôi nam nữ cởi đồ 'nhún nhảy' trong rạp chiếu phim khiến dân tình nóng mắt

Thế giới 02/09/2020 10:07

Hành động không thể chấp nhận nổi của đôi nam nữ trong rạp chiếu phim bị dân mạng 'ném đá' không thương tiếc.

Việc thể hiện tình cảm nơi công cộng là quyền tự do của mỗi người, nhưng không thể vì thế mà cổ xúy cho những hành động phản cảm gây ảnh hưởng đến người xung quanh. Mới đây, một cặp đôi bị dân mạng 'ném đá' không thương tiếc vì hành vi không thể chấp nhận nổi ở rạp chiếu phim.

The Sun đưa tin, sự việc xảy ra tại một rạp chiếu phim ở hạt Cheshire, nước Anh. Đôi nam nữ cho rằng không có ai trong rạp nên có thể tự do muốn làm gì thì làm. Không ngờ toàn bộ sự việc đã bị camera hồng ngoại lắp trong rạp ghi lại. 

Đôi nam nữ cởi đồ 'nhún nhảy' trong rạp chiếu phim khiến dân tình nóng mắt - Ảnh 1

Đôi nam nữ cởi đồ 'nhún nhảy' trong rạp chiếu phim khiến dân tình nóng mắt - Ảnh 2
Đôi nam nữ 'nhún nhảy' trong rạp chiếu phim bị dân tình ném đá không thương tiếc - Ảnh: Twitter

Theo hình ảnh trong đoạn clip lan truyền trên mạng, đôi nam nữ đang ngồi xem phim bình thường thì cô gái bất ngờ cởi đồ, ngồi lên đùi bạn trai và 'hành sự' ngay trong rạp. Cứ tưởng xung quanh không có ai thì hành động đáng xấu hổ của mình sẽ không bị phát hiện, cặp đôi không ngờ mình lại nổi tiếng trên mạng và bị hàng ngàn người chỉ trích. 

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được hơn 1,7 triệu lượt xem cùng hàng chục ngàn lượt chia sẻ.

"Trơ trẽn quá thể, bộ họ thiếu tiền đi khách sạn hả?"; "Từ bao giờ mà rạp chiếu phim kiêm luôn chức năng của khách sạn thế?"; "Mong họ bị phạt thật nặng để lần sau không dám làm như vậy nữa"...

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Từ khóa:   hành động phản cảm làm chuyện ấy nơi công cộng làm chuyện người lớn

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