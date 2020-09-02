Mẹ hai con mặc đồ trễ nải, cố tình khoe vòng một khủng khi dạy nấu ăn đã nhận được hơn 4,4 triệu lượt xem sau vài tháng làm Youtuber.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều người không thể đi làm đã bắt đầu thử cách kiếm tiền qua mạng xã hội. Mới đây, một kênh Youtube dạy nấu ăn ở Nhật Bản thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng, nhưng không phải vì chất lượng món ăn mà là ngoại hình nóng bỏng của người nấu.

Người phụ nữ này có biệt danh Mamabenchu, đã kết hôn và có 2 con. Cô thành lập kênh Youtube "Mẹ dạy nấu ăn" chỉ mới vài tháng nhưng đã có 100.000 người theo dõi.

Mỗi video Mamabenchu đăng tải đều có từ vài chục đến vài trăm ngàn lượt xem. Đến nay, kênh Youtube này đã đạt được tổng cộng hơn 4,4 triệu lượt xem, một con số đáng ngưỡng mộ với một Youtuber mới vào nghề.

Mỗi tháng, Mamabenchu sản xuất từ 7-15 video, tất cả đều có nội dung dạy nấu ăn. Tuy các món ăn của bà mẹ này đều không có gì đặc biệt nhưng vẫn hút người xem, nguyên nhân chính là vòng một cực "khủng" của Mamabenchu.

Nữ Youtuber cố tình khoe thân khi nấu ăn - Ảnh: Youtube

Bà mẹ 2 con này có thân hình quả thực đáng ngưỡng mộ với vòng hai thon gọn, còn vòng một rất sexy và quyến rũ. Tận dụng lợi thế này, Mamabenchu không bao giờ quay mặt mà chỉ quay phần từ cổ trở xuống. Cô cũng luôn diện những bộ trang phục trễ nải, kết hợp với những góc quay chính diện khiến người xem không thể rời mắt.

Những video của Mamabenchu luôn là chủ đề bàn tán hot - Ảnh: Youtube

Những video của Mamabenchu cũng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Một số người tỏ ra hứng thú trước khả năng nấu nướng và thân hình gợi cảm của nữ Youtuber, số khác lại mỉa mai cô "rẻ tiền" vì mang cơ thể ra câu view.

"Nấu ăn chẳng ra sao nhưng khoe thân thì tích cực lắm. Cô ta thật rẻ tiền"; "Tôi sẽ là fan hâm mộ trung thành của bạn"; "Phồn thực quá, tôi chẳng xem nổi"; "Ai không thích có thể đừng xem mà, sao lại ném đá người ta chứ"..., dân mạng bình luận.

Đôi nam nữ cởi đồ 'nhún nhảy' trong rạp chiếu phim khiến dân tình nóng mắt Hành động không thể chấp nhận nổi của đôi nam nữ trong rạp chiếu phim bị dân mạng 'ném đá' không thương tiếc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-hai-con-lam-clip-day-nau-an-nhung-lai-cho-vong-mot-ngon-ngon-di-choi-xa-gay-tranh-cai-378598.html