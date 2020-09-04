Nữ nhân viên tình nguyện mặc váy hớ hênh, vòng một chực trào khỏi áo gây bão mạng

Hình ảnh cô gái mặc váy hớ hênh tại khu vực tình nguyện gây bão mạng và nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Ăn mặc thế nào là quyền tự do của mỗi người, tuy nhiên cũng phải phù hợp với hoàn cảnh và tôn trọng người xung quanh. Mới đây, một cô gái trẻ người Trung Quốc đã bị dân mạng ném đá không thương tiếc vì mặc váy hớ hênh khi đang đi làm công việc tình nguyện.

Theo Sina, cô gái trẻ mặc váy màu xanh đang ngồi xem điện thoại tại một gian hàng tình nguyện. Đây là khu vực cho và tiếp nhận đồ từ thiện, đồng thời cung cấp thông tin và một số nhu yếu phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn giữa thời điểm dịch COVID-19 bùng phát.

Cô nàng thả tóc điệu đà, chiếc váy màu xanh thì ngắn cũn cỡn, trễ nải ở phần ngực. Vòng một của cô gái thì như sắp tràn ra khỏi áo vô cùng phản cảm. Bộ đồ này đáng lẽ sẽ rất đẹp và gợi cảm nếu được diện đúng nơi đúng chỗ.

Cô gái ăn mặc gợi cảm gây xôn xao - Ảnh: Sina

Sự việc được cho là xảy ra tại quận Khải Lý, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh đã thu hút hàng chục ngàn bình luận trái chiều. Một số người cho rằng cô gái ăn mặc kém duyên, không phù hợp với hoàn cảnh. Số khác lại nghĩ cách ăn mặc này vẫn có thể chấp nhận được.

"Đi tình nguyện hay đi thi người mẫu vậy trời"; "Chẳng ai ăn mặc như này để đi tình nguyện hả"; "Cô ta chỉ muốn thu hút sự chú ý mà thôi"; "Cô ấy không làm công việc chân tay nên cũng có cản trở gì đâu"; "Mọi người không nên khắt khe quá"; "Tôi nghĩ người chụp ảnh này mới có vấn đề"...

Hai cô gái chỉ đi ngang qua, thấy bàn không có ai ngồi nên ở lại nghỉ ngơi - Ảnh: Sina

Sau khi bức ảnh được lan truyền mạnh mẽ trên mạng và gây nên nhiều ý kiến trái chiều, cơ quan chính quyền quận Khải Lý đã chính thức lên tiếng giải thích. Họ nói rằng cô gái ăn mặc gợi cảm không phải nhân viên tình nguyện. Cô chỉ ngồi nghỉ mệt một lúc rồi đi ngay, mong mọi người ngừng lan truyền thông tin thất thiệt để tránh ánh hưởng tới hình ảnh chung của địa phương.

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