Gái xinh mặc đồ bó sát khoe đường cong nhưng thứ lồ lộ phía sau lớp quần áo mỏng tang mới gây bão mạng

"Rõ ràng là rất xinh đẹp, tại sao lại tự hạ thấp giá trị của bản thân bằng cách ăn mặc phản cảm như vậy?", một dân mạng bình luận.

Cô gái nào cũng muốn mình xinh đẹp, nổi bật trong mắt người xung quanh. Tuy nhiên không thể vì muốn thu hút sự chú ý mà vô tư ăn mặc phản cảm gây "nhức mắt" người đối diện.

Mới đây, mạng xã hội Đài Loan lan truyền hình ảnh cô gái mặc đồ "chẳng giống ai" ra đường thu hút sự chú ý của nhiều người. Sau khi chứng kiến cảnh tượng gai mắt, một người đã nhanh chóng chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội với dòng chú thích mỉa mai: "Hãy mặc thế này tường xuyên, tôi sẽ ủng hộ bạn".

Cô gái trẻ ăn mặc phản cảm nhận về nhiều chỉ trích - Ảnh: FB

Cô gái trẻ sở hữu gương mặt xinh đẹp, đôi chân dài miên man và số đo ba vòng siêu chuẩn. Thế nhưng điều thu hút sự chú ý lại nằm ở bộ trang phục mà cô đang mặc trên người.

Nàng hot girl mặc bộ đồ bó sát người, mỏng tang nên gần như toàn bộ nội y của cô đều "lồ lộ" trước bàn dân thiên hạ. Dù bị nhiều người chú ý, chỉ trỏ nhưng cô gái chẳng mảy may để tâm.

Ngay sau khi đăng tải, cách ăn mặc kém duyên của cô gái nhận về nhiều chỉ trích từ dân mạng: "Dáng người rõ đẹp mà ăn mặc kỳ cục thế nhỉ?"; "Đẹp mà không có não"; "Rõ ràng là rất xinh đẹp, tại sao lại tự hạ thấp giá trị của bản thân bằng cách ăn mặc phản cảm như vậy?"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gai-xinh-mac-do-bo-sat-khoe-duong-cong-nhung-thu-lo-lo-phia-sau-lop-quan-ao-mong-tang-moi-gay-bao-mang-379222.html