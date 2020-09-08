Cô gái ăn mặc phản cảm đứng bán nước ép trước cửa đền, nhìn đến hình trên trang cá nhân càng sốc hơn nữa

Đứng bán hàng trước cửa một ngôi đền linh thiêng, cô gái trẻ cố tình ăn mặc phản cảm và nhận về không ít 'gạch đá' từ dân mạng.
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Ăn mặc thế nào là quyền tự do của mỗi người, tuy nhiên cũng phải phù hợp với hoàn cảnh và tôn trọng người xung quanh. Mới đây, một cô gái Đài Loan đã gây bão mạng xã hội vì phong cách ăn mặc phản cảm của mình khi đứng bán hàng trước cửa một ngôi đền.
Theo Sina, ngôi đền có tên là Nguyệt Lão, thuộc thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Đây được coi là chốn linh thiêng về cầu tình duyên và thu hút đông đảo người dân địa phương lẫn khách du lịch.
Một cô gái trẻ đứng bán nước ép trái cây trước cửa đền trong trang phục thiếu vải. Cô nàng mặc sơ mi mỏng tang, cố tình buộc cao lên để lộ vòng eo và nội y bên trong. Phía dưới, cô gái diện quần short jeans siêu ngắn, gần như lộ ra một nửa vòng ba. Bộ đồ có lẽ sẽ rất đẹp nếu như được diện ở biển, thế nhưng trước cửa một ngôi đền thì thật khó chấp nhận.
Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận về hơn 5000 bình luận. Trong khi một số ít người khen ngợi thân hình nóng bỏng của cô gái thì phần lớn bình luận đều chỉ trích cách ăn mặc hớ hênh ở chốn linh thiêng.
"Hy vọng cách ăn mặc vô duyên đó sẽ giúp cô ta bán thêm được vài ly nước ép"; "Mặc như này trước cửa đền á? Đúng là không có não"; "Chắc chắn là muốn câu view thôi"; "Nổi tiếng bây giờ dễ quá nhỉ. Cứ thể hiện mình là kẻ không não là được"; "Rõ ràng là rất xinh đẹp, tại sao lại hạ thấp mình bằng mấy chiêu trò rẻ tiền này"..., dân mạng bình luận.
Không lâu sau đó, cư dân mạng cũng tìm được danh tính của cô chủ quán nước ép. Cô gái có biệt danh là Bella, 24 tuổi. Nhờ gương mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ, Bella sở hữu lượng follow đông đảo trên mạng xã hội. Bình thường cô nàng cũng thường xuyên khoe vòng một khủng để thu hút sự chú ý.