Hình ảnh bác sĩ thủ dao trong người khi làm việc gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Thế nhưng cái kết của câu chuyện mới khiến ai nấy ngỡ ngàng.

Ai cũng biết bác sĩ là nghề nghiệp vất vả, gặp nhiều áp lực và đòi hỏi chuyên môn cao. Tuy nhiên, nghề nghiệp này còn được xếp vào hàng... nguy hiểm vì những vụ hành hung y bác sĩ ngày càng gia tăng. Nhẹ thì bị chửi bới, dằn mặt, nặng thì có khi bị thương lúc nào chẳng hay.

Mới đây, dân mạng Trung Quốc được phen bàn tán xôn xao khi những bức ảnh bác sĩ... thủ dao trong túi áo lan truyền rộng rãi.

"Đây là bạn tôi khi đang làm việc trong phòng cấp cứu. Từ khi nó sử dụng thứ này, mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ. Người nhà bệnh nhân có kích động cũng không dám làm càn nữa", dòng trạng thái đăng kèm bức ảnh.

Thấy bác sĩ thủ dao trong người ai nấy được phen hết hồn - Ảnh: Weibo

Thật bất ngờ, đó chỉ là 1 chiếc ốp điện thoại mà thôi! - Ảnh: Weibo

Trong bức ảnh gây bão mạng, vị bác sĩ để thủ sẵn một con dao làm bếp khá to trong túi áo cùng với nhiều cây bút viết. Điều này khiến bất cứ ai có ý định gây sự với bác sĩ cũng phải kiềm chế lại ngay.

Thế nhưng khi rút con dao ra xem thử thì ai nấy đều vô cùng ngỡ ngàng. Hóa ra bên trong con dao có vẻ "hổ báo" kia lại là chiếc điện thoại iPhone X.

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng tỏ ra trầm trồ thán phục vì mức độ sáng tạo cũng như thiết kế quá tinh tế của chiếc ốp đặc biệt này. Bên cạnh đó, nhiều người chắc mẩm từ nay không ai dám kiếm chuyện với vị bác sĩ này nữa.

"Bác sĩ từ nay yên tâm làm việc rồi nha"; "Lạy luôn á, không biết ai nghĩ ra cái ốp này nữa"; "Sức sáng tạo của con người quả là vô hạn"; "Chắc tôi cũng phải sắm ngay thôi. Mang ra đường không sợ bị cướp";...

Cô gái 'trần như nhộng' đi lại trong phòng tập gym, nguyên nhân phía sau khiến tất cả bức xúc Cô gái xông vào phòng gym, lột sạch quần áo, làm đủ trò gây bức xúc đã bị cảnh sát bắt giữ. Đoạn clip ghi lại sự việc gây bão mạng xã hội và nhận về hàng ngàn bình luận chỉ trích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bac-si-thu-dao-trong-nguoi-khien-benh-nhan-het-hon-den-khi-rut-ra-ai-nay-deu-nga-ngua-380068.html