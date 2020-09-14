Chủ phòng gym cho biết cô gái là khách quen của họ. Tuy nhiên cách đây 1 tháng, cô đòi mang mèo vào phòng tập, bất chấp quy định cấm nên đã bị từ chối phục vụ. Sau đó, cô gái tiếp tục có những hành vi vi phạm quy định nên đã bị cấm vào phòng gym vĩnh viễn.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái ở phòng gym trong trạng thái 'trần như nhộng' khiến tất cả sốc nặng. Theo Sina, sự việc xảy ra tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan .

Đầu tháng 9 vừa qua, cô gái quay lại phòng tập và mang theo mèo. Tất nhiên cô bị bảo vệ chặn lại không cho vào. Không ngờ cô ta ra tay đánh bảo vệ đến bầm tím mặt. Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn lột sạch quần áo , đe dọa sẽ kiện phòng gym này vì xâm phạm quyền riêng tư và lợi ích của mình.

Những người chứng kiến đều bị sốc nặng - Ảnh: Sina

Theo hình ảnh trong đoạn clip lan truyền trên mạng, cô gái trẻ sau khi đạp một nhân viên nữ đã cầm lấy 2 sợi dây thừng tập thể lực để quật mạnh xuống đất nhằm thể hiện sự tức giận. Sau đó cô gái tiếp tục đi phá phách những đồ đạc khác, vừa chửi bới vừa la hét vô cùng khó chịu.

Chứng kiến sự việc có rất nhiều nam giới trong phòng tập, ai cũng bị sốc nặng. Tuy nhiên do cô gái đang không mặc gì trên người nên chẳng ai muốn lại gần ngăn cản cô ta vì sợ liên quan đến hành vi quấy rối hay sàm sỡ.

Một lúc sau, cảnh sát địa phương có mặt đưa cô gái về đồn. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.

Trên mạng xã hội, sự việc thu hút đông đảo sự chú ý và nhận về hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Cô ta bị tâm thần à? Người bình thường ai lại làm vậy"; "Mọi người ai cũng bức xúc nhưng chẳng dám động vào cô ta"; "Loại người gì vậy trời!"; "Tội nghiệp con mèo khi có người chủ như vậy"...