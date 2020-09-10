Hot girl mặc quần ngắn cũn cỡn, áo khoét sâu hoắm đi cuốc đất, để lộ 3 vòng cực khủng gây bão MXH

Thông thường khi làm những công việc chân tay, mọi người đều mặc những bộ đồ kín đáo, thoải mái. Thế nhưng cô gái này lại mặc trang phục thiếu trên hở dưới nhằm khoe thân hình nóng bỏng.

Mới đây, trên mạng xã hội Thái Lan chia sẻ hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang khi đi làm vườn thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trong lúc trồng cây và thu hoạch nấm ở nhà kính, cô gái mặc quần bó sát ngắn cũn cỡn, áo hai dây khoét ngực sâu hoắm. Ai cũng công nhận cô nàng có thân hình đẹp nhưng cách ăn mặc hớ hênh và lộ liễu vẫn khiến mọi người nóng mắt.

Cô gái ăn mặc hở hang khi làm vườn nhận về nhiều 'gạch đá' - Ảnh: FB

Rất nhanh sau đó, cư dân mạng đã tìm ra danh tính cô gái này. Đây hot girl có biệt danh Mika. Cô rất nổi tiếng tại Thái Lan với 1,5 triệu follow trên mạng xã hội. Mika nổi tiếng với vai trò người mẫu nhưng đồng thời còn có một công việc khác mà ít ai ngờ tới, đó chính là làm nông.

Mika sở hữu gương mặt xinh đẹp và thân hình cực sexy. Trong khi vòng 1 và vòng 3 của cô nàng căng tràn gợi cảm thì vòng 2 lại thon gọn đến khó tin. Nàng hot girl từng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô luôn khẳng định ngoại hình của mình là trời sinh.

Nàng hot girl thường xuyên chia sẻ những bức ảnh với phong cách sexy, ăn mặc thiếu vải, khoe trọn thân hình nảy nở - Ảnh: FB

Mỗi bức ảnh của Mika đều nhận được từ hàng chục đến hàng trăm nghìn lượt thích - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh của Mika gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận trái chiều: "Ăn mặc như này thì làm được gì nhỉ? Hay õng ẹo chụp ảnh rồi thôi"; "Dẫu biết đẹp khoe xấu che nhưng chẳng ai cuốc đất mà ăn mặc như này cả"; "Cô ta chỉ muốn câu view mà thôi"; "Dù sao đây cũng là nhà riêng, cô ấy muốn ăn mặc thế nào chả được"; "Cô nông dân đẹp nhất mà tôi biết"...

Bất chấp những lời "ném đá" đó, Mika dường như không hề để tâm, vẫn thoải mái đăng tải những bức ảnh lộ liễu và phản cảm lên mạng xã hội, thậm chí còn thẳng thừng tuyên bố: "Đây là phong cách của tôi. Đây là công việc của tôi".