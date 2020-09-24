Bé trai biến phép tính '5 + 5 + 5 = 550' thành đúng trong 1 nốt nhạc khiến dân mạng rần rần thán phục

Thế giới 24/09/2020 16:06

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, bé trai thông minh đã giải được bài toán mẹo khiến nhiều người lớn không khỏi ngỡ ngàng.

Trong suy nghĩ của nhiều người, toán tiểu học chỉ là những phép tính cộng trừ nhân chia. Thế nhưng ngày nay nhiều thầy cô giáo đã đưa vào chương trình giảng dạy nhiều bài toán mẹo giúp rèn luyện tư duy và phát huy khả năng sáng tạo, giải quyết vấn đề của học sinh.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh bé trai giải toán trên bục giảng thu hút sự chú ý của dân mạng. Đề bài đưa ra là biến phép tính 5 + 5 + 5 = 550 thành đúng.

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Bài toán mẹo khiến cậu nhóc tiểu học gãi đầu - Ảnh: Weibo

Bé trai thông minh đã thêm một đường thẳng đứng vào dấu cộng thứ hai để dấu cộng trở thành số 4. Phép toán trở thành 5 + 545 = 550. Không ngờ chỉ bằng một nét bút, cậu nhóc tiểu học lập tức biến phép tính sai trở thành đúng khiến nhiều người lớn không khỏi ngỡ ngàng. 

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Rất nhanh sau đó, bé trai thông minh đã tìm được đáp án - Ảnh: Weibo

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận thán phục: "Có tốt chất thi Olympic luôn chứ chẳng đùa"; "Bái phục thật sự"; "Đang học đại học và không biết cách giải bài này"; "Quá nhanh quá nguy hiểm"...

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