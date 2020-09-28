Chơi trò 'vợ chồng' trong nhà hàng, 2 cặp nam nữ khiến các thực khách bức xúc bỏ về vì buồn nôn

Thế giới 28/09/2020 15:01

Những thực khách có mặt trong quán ăn đã phải bỏ về vì... buồn nôn trước hành động phản cảm của 2 cặp sinh viên.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền nhiều bức ảnh các bạn trẻ hành động phản cảm nơi công cộng khiến nhiều người bức xúc.

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ hình ảnh 2 cặp sinh viên nhầm lẫn giữa quán ăn và nhà nghỉ thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo Sohu, sự việc xảy ra tại một nhà hàng cạnh Đại học Caofeidian, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Những thực khách dùng bữa trong quán tại thời điểm đó đã sốc nặng khi thấy một cặp đôi sinh viên đang ôm ấp sờ soạng nhau. Thậm chí, cô gái còn chủ động ngồi lên người của bạn trai khiến ai nấy không thể tin nổi. 

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Hành động phản cảm của 2 cặp sinh viên trong quán ăn khiến ai nấy không thể tin nổi - Ảnh: Sohu

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Hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận chỉ trích - Ảnh: Sohu

Sau đó, một cặp đôi khác bước vào quán và ngồi cùng bạn với đôi nam nữ kia. Không chịu thua bạn mình, hai người mới tới này cũng quấn lấy nhau với các tư thế cực kỳ nhạy cảm. Nhiều người cho rằng hai đôi nam nữ này không biết chữ, định đến nhà nghỉ nhưng lại vào nhầm quán ăn. Bởi những hành động của họ chỉ nên thực hiện ở nơi kín đáo mà thôi. 

Ngay sau khi đăng tải, những hình ảnh phản cảm trên gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận chỉ trích kịch liệt. Nhiều dân mạng cho biết đã có mặt ở quán ăn ngày hôm đó và họ đã phải bỏ về vì cảm thấy quá... buồn nôn.  

"Không biết bố mẹ của 4 cô cậu này thấy con mình làm vậy sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ? Chắc phải tự hào dữ lắm"; "Là sinh viên mà không biết chữ à? Đây là quán ăn chứ không phải nhà nghỉ"; "Có ăn có học mà hành xử vô văn hóa"..., dân mạng bình luận. 

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Từ khóa:   Trung Quốc hành động phản cảm nơi công cộng hành động gây bức xúc

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