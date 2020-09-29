Bố ngày nào cũng đòi đón con đi học về, mẹ đến gặp cô giáo thì cấm ngay lập tức

Thấy cô giáo xinh đẹp của con, người mẹ cấm chồng không được đến trường mẫu giáo nữa. Câu chuyện dở khóc dở cười thu hút sự chú ý của dân mạng.

Trong những ngày đầu tiên đi học, hầu hết em bé đều khóc nức nở vì sợ hãi và tủi thân. Lúc này, cha mẹ thường lén theo dõi con, xem con có ăn được không, có hòa nhập được với các bạn không một thời gian rồi mới yên tâm để con đi học một mình.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện dở khóc dở cười về ông bố trẻ đưa con đi học mẫu giáo. Vì con mới bắt đầu đi học nên hôm nào anh cũng theo dõi con gần hết buổi sáng, xem con ăn như thế nào, tập thể dục ra sao xong xuôi thì mới đi về. Anh sợ con trai mình mới đi học sẽ gây náo loạn vì chưa quen.

Ngày nào ông bố cũng đến trường theo dõi con cả buổi sáng - Ảnh: Sina

Tuy nhiên, người vợ thấy như vậy không ổn vì có thể khiến con phụ thuộc vào bố và khó lòng tự lập. Sau một lần đến trường kiểm tra và phát hiện cô giáo của con trai quá xinh đẹp, người mẹ lập tức... cấm chồng không được đến trường cả buổi nữa. Anh chồng mếu máo giải thích chỉ lo cho con mà thôi. Tuy nhiên câu trả lời đã bị bác bỏ, anh không còn được đến trường canh con như trước nữa.

Người mẹ không cho chồng đến trường theo dõi con nữa vì cô giáo của con quá xinh đẹp - Ảnh: Sina

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh cô giáo xinh đẹp và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Haha cô giáo xinh đẹp vậy thì mẹ cấm là phải rồi"; "Thực chất tâm lý lo lắng của bố là bình thường. Ai có con mới đi học cũng sẽ vậy thôi"; "Ban đầu là lo cho con, sau này chắc do cô giáo thật rồi"; "Nhìn cô giáo mà muốn đi học lại ghê"; "Cô ơi cô có nhận thêm học sinh không"...

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