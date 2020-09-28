Về quê bỏ vợ để lấy cô gái trẻ đẹp, người đàn ông bị 'nghiệp quật' không trượt phát nào

Thế giới 28/09/2020 16:53

Người đàn ông quyết định bỏ vợ để lấy gái trẻ. Cuối cùng, anh ta mất cả tình lẫn tiền khiến nhiều người hả hê.

Mới đây, trang Sina chia sẻ câu chuyện éo le của một người đàn ông họ Wang sống tại thành phố Tuyền Châu, Phúc Kiến (Trung Quốc). Chỉ sau vài ngày kết hôn với cô Qiao (29 tuổi), ông Wang vô cùng đau khổ khi phát hiện sự thật động trời về vợ.

Năm 2016, ông Wang và cô Qiao quen biết nhau qua mạng xã hội Wechat và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, ông Wang đã lấy vợ được 5 năm, còn cô Qiao nói đã ly hôn. 

Trong thời gian yêu đương, ông Wang thường xuyên tặng quà và chuyển tiền cho Qiao. Thậm chí để được ở bên người tình một cách hợp pháp, ông Wang về quê ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) để ly hôn vợ. Sau 2 lần ra tòa, ông Wang cũng chính thức độc thân vào tháng 8/2017. 

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Người đàn ông bỏ vợ để lấy tình trẻ nhận cái kết đắng - Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày 23/2/2018, đôi nam nữ tổ chức hôn lễ theo phong tục dân gian. Sau đám cưới, ông Wang nhiều lần thuyết phục vợ đi đăng ký kết hôn nhưng đều bị đối phương viện cớ từ chối.

Nghi ngờ vợ có điều gì đó khuất tất, ông Wang âm thầm điều tra thì biết được cô Qiao đã đăng ký kết hôn với người đàn ông khác vào ngày 25/2/2018. Tức là mới kết hôn với ông Wang được 2 ngày thì cô Qiao lại lãnh giấy chứng nhận kết hôn với người đàn ông khác. 

Vừa hụt hẫng vừa đau lòng, mãi đến tháng 8/2020 ông Wang mới quyết định tố cáo vợ ra tòa. Trong thời gian quen nhau, ông Wang đã chi hơn 280.000 NDT (gần 1 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Ông yêu cầu cô Qiao phải trả lại cho mình 180.000 NDT (khoảng 600 triệu đồng). 

Tại phiên tòa diễn ra gần đây, cô Qiao khẳng định không hề dùng hôn nhân để lừa tiền. Cô cho biết trước khi quen với ông Wang, cô đã có một đứa con với bạn trai cũ. Để con có thể đi học bình thường, cô buộc phải đăng ký kết hôn với anh ta.

Cuối cùng, tòa án phán quyết cô Qiao chỉ phải trả lại cho ông Wang 68.000 NDT (hơn 231 triệu VND theo tỷ giá hiện tại).

Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, câu chuyện hy hữu nhận được hàng bình luận, chia sẻ. Nhiều ý kiến cho rằng ông Wang bị "nghiệp quật" vì bỏ vợ để lấy gái trẻ. Số khác thì chỉ trích cô Qiao lừa đảo, kết hôn vì tiền. 

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Từ khóa:   Trung Quốc câu chuyện hy hữu câu chuyện gây bão

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