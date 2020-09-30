'Thánh nữ' phim người lớn khoe 2 con sinh đôi nhưng người đàn ông hói đầu 'quen mặt' phía sau mới gây chú ý

Sau khi giã từ sự nghiệp, Sora Aoi dành toàn bộ thời gian xây dựng tổ ấm với nam DJ người Trung Quốc.

Mới đây, nữ diễn viên Nhật Bản Sora Aoi đã đăng tải hình ảnh hai con trai sinh đôi lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy bà mẹ trẻ đã cẩn thận che mặt hai con nhưng ai cũng có thể nhận thấy thân hình tròn trịa, bụ bẫm của các nhóc tì. Thế nhưng, điều khiến nhiều người chú ý nhất chính là người đàn ông khoảng 40 tuổi, hói đầu, mặc áo thun đen ngồi trên ghế sofa nhà nữ diễn viên.

Nữ diễn viên Sora Aoi khoe hai con sinh đôi gây sốt mạng - Ảnh: Sina Chồng của nữ diễn viên ngồi trên sofa nhìn các con chơi đùa - Ảnh: Sina Anh rất yêu vợ và không quan tâm đến quá khứ của cô - Ảnh: Sina Đây là chính là chồng của Sora Aoi - một DJ người Trung Quốc đang ngồi nhìn các con vui đùa. Từ khi kết hôn, Aoi hiếm khi chia sẻ hình ảnh về gia đình mình. Qua đoạn video trên, có thể thấy chồng của cô tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung, vui vẻ và yêu thương các con. Đông đảo người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên với cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc. Được biết vào năm 2018, "Thánh nữ phim người lớn" Sora Aoi bất ngờ giã từ sự nghiệp và tuyên bố kết hôn. Aoi tiết lộ chồng mình là một DJ và không hề quan tâm đến công việc cũ của vợ.

Sora Aoi phát hành 1 chương trình livestream riêng phát sóng toàn châu Á, tiết lộ 100% nhật ký sinh nở của mình - Ảnh: Internet Khoảng 1 năm sau, nữ diễn viên hạ sinh 2 con trai sinh đôi và dành toàn bộ thời gian để chăm sóc gia đình. Tuy mỗi ngày chỉ được ngủ 2 tiếng, Aoi vẫn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Được biết, chồng của nữ diễn viên rất chịu khó giúp vợ chăm sóc con và quán xuyến việc nhà. Aoi giã từ sự nghiệp sau 15 năm làm diễn viên phim người lớn - Ảnh: Internet Sau khi có con, Sora Aoi luôn trăn trở về quá khứ đóng phim người lớn của mình. Tuy nhiên bản năng làm mẹ của cô rất mạnh, cô sẵn sàng dùng mọi cách bảo vệ các con và đối diện với những dị nghị xung quanh mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nu-phim-nguoi-lon-khoe-2-con-sinh-doi-nhung-nguoi-dan-ong-hoi-dau-quen-mat-phia-sau-moi-gay-chu-y-381630.html