'Thánh nữ' phim người lớn khoe 2 con sinh đôi nhưng người đàn ông hói đầu 'quen mặt' phía sau mới gây chú ý

Thế giới 30/09/2020 14:57

Sau khi giã từ sự nghiệp, Sora Aoi dành toàn bộ thời gian xây dựng tổ ấm với nam DJ người Trung Quốc.

Mới đây, nữ diễn viên Nhật Bản Sora Aoi đã đăng tải hình ảnh hai con trai sinh đôi lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người. 

Tuy bà mẹ trẻ đã cẩn thận che mặt hai con nhưng ai cũng có thể nhận thấy thân hình tròn trịa, bụ bẫm của các nhóc tì. Thế nhưng, điều khiến nhiều người chú ý nhất chính là người đàn ông khoảng 40 tuổi, hói đầu, mặc áo thun đen ngồi trên ghế sofa nhà nữ diễn viên. 

Sora Aoi 1
Nữ diễn viên Sora Aoi khoe hai con sinh đôi gây sốt mạng - Ảnh: Sina
Sora Aoi 2
Chồng của nữ diễn viên ngồi trên sofa nhìn các con chơi đùa - Ảnh: Sina
Sora Aoi 3
Anh rất yêu vợ và không quan tâm đến quá khứ của cô - Ảnh: Sina

Đây là chính là chồng của Sora Aoi - một DJ người Trung Quốc đang ngồi nhìn các con vui đùa. Từ khi kết hôn, Aoi hiếm khi chia sẻ hình ảnh về gia đình mình. Qua đoạn video trên, có thể thấy chồng của cô tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung, vui vẻ và yêu thương các con. Đông đảo người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên với cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc.

Được biết vào năm 2018, "Thánh nữ phim người lớn" Sora Aoi bất ngờ giã từ sự nghiệp và tuyên bố kết hôn. Aoi tiết lộ chồng mình là một DJ và không hề quan tâm đến công việc cũ của vợ. 

Sora Aoi 4
Sora Aoi phát hành 1 chương trình livestream riêng phát sóng toàn châu Á, tiết lộ 100% nhật ký sinh nở của mình - Ảnh: Internet

Khoảng 1 năm sau, nữ diễn viên hạ sinh 2 con trai sinh đôi và dành toàn bộ thời gian để chăm sóc gia đình. Tuy mỗi ngày chỉ được ngủ 2 tiếng, Aoi vẫn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Được biết, chồng của nữ diễn viên rất chịu khó giúp vợ chăm sóc con và quán xuyến việc nhà. 

Sora Aoi 5
Aoi giã từ sự nghiệp sau 15 năm làm diễn viên phim người lớn - Ảnh: Internet

Sau khi có con, Sora Aoi luôn trăn trở về quá khứ đóng phim người lớn của mình. Tuy nhiên bản năng làm mẹ của cô rất mạnh, cô sẵn sàng dùng mọi cách bảo vệ các con và đối diện với những dị nghị xung quanh mình. 

Bắt vợ 'phục vụ' anh rể cả đêm để kiếm tiền, chồng nhận cái kết không thể đắng hơn

Bắt vợ 'phục vụ' anh rể cả đêm để kiếm tiền, chồng nhận cái kết không thể đắng hơn

Do thiếu tiền tiêu xài, người chồng quyết định cho thuê vợ, ai ngờ cuối cùng "mất cả chì lẫn chài".

Xem thêm
Từ khóa:   Nhật Bản phim người lớn clip gây bão mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích