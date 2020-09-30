Đi theo cô gái mặc váy siêu ngắn chạy mô tô, chàng trai suýt ngất khi thấy crush cởi nón bảo hiểm lộ nhan sắc thật

Thấy cô gái mặc váy ngắn chạy mô tô trên đường, chàng trai đi theo suốt 100km để rồi nhận cái kết đắng lòng.

Khi thấy một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng trên đường, hẳn chàng trai nào cũng muốn xin số làm quen ngay lập tức. Nam thanh niên trong câu chuyện dưới đây cũng không ngoại lệ. Vì "tình yêu sét đánh", chàng sẵn sàng theo đuôi nàng suốt 100km, để rồi nhận về cái kết đắng lòng.

Theo chia sẻ, chàng trai đang đi chạy ô tô trên đường thì phát hiện một cô gái chân dài mặc đồng phục duyên dáng đang chạy mô tô phân khối lớn. Chàng quyết định đuổi theo crush để tìm cơ hội làm quen.

Thấy cô gái chạy mô tô, chàng trai quyết định đi theo làm quen - Ảnh: FB

"Chiều chạy vu vơ trên phố thì gặp em này, mới nhìn thấy là em bị hớp mất hồn luôn, da trắng, 3 vòng bốc lửa, thế là em quyết tâm bám theo nàng để tìm cách làm quen. Vâng sau 100 km chạy xe ê cả mông, cũng là lúc màn đêm buông xuống nàng tấp nhẹ vào quán cà phê ngồi nghỉ ngơi.

Giây phút nàng cởi mũ bảo hiểm, cũng là lúc trái tim em như ngừng đập!", chàng trai chia sẻ.

Không khiến dân tình phải đợi lâu, anh chàng liền tiết lộ dung nhan crush cho mọi người cùng ngắm. Hóa ra cô gái chân dài kia chỉ là một nam sinh mặc đồ cosplay mà thôi!

Pha làm quen đi vào lòng đất khiến dân tình cười đau ruột - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận hài hước: "Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra nhỉ"; "Haha nhìn crush xong là xỉu ngang luôn"; "Hình như đôi giày của người lúc chạy mô tô và khi vào quán cafe khác nhau. Có thể chỉ là dàn dựng câu like"...

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