Theo thông tin trên VOV , tối ngày 5/5, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh bị đánh mạnh nhiều lần vào đầu bằng tay và vật dụng giống thau. Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn xã Nhơn An, thị xã An Nhơn. Nạn nhân trong clip là em L. Đ. Kh, học sinh lớp 8A4, Trường Trung học cơ sở Phước Hưng, huyện Tuy Phước. Người đánh em Kh. là một thiếu niên cùng tuổi, hiện đang sống tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, chưa xác định được danh tính cụ thể.

Hiện Công an xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước và Công an xã Nhơn An, thị xã An Nhơn đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.