Theo thông tin báo Dân Việt , sáng 16/4, thông tin từ UBND thị trấn Đức Hòa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), nhóm đối tượng từ nơi khác kéo đến quán lẩu dê 62 thuộc khu vực 4, thị trấn Đức Hòa gây rối, đánh nhân viên phục vụ tại đây. Một đối tượng côn đồ còn cầm dao đâm thanh niên chạy trốn bên trong quầy nấu ăn khiến người này tử vong. Công an Long An điều tra, truy xét đã bắt giữ 3 nghi phạm đưa về tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Không dừng lại, nhóm này lao thẳng vào đánh nhau tại quầy tính tiền, sau đó 1 đối tượng cầm dao xông tới chỗ nấu ăn đâm trúng vùng ngực một nhân viên quán làm nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, 3 đối tượng thoát ra sân, lên xe máy chạy đi. Nhân viên bị đâm được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nạn nhân là anh T.V.T. (22 tuổi, quê Hà Tĩnh). Ảnh: Báo Dân Trí.

Thông tin trên báo Dân Trí, theo chủ quán, nạn nhân là anh T.V.T. (22 tuổi, quê Hà Tĩnh). Người này mới vào làm việc tại quán chưa lâu. "Hôm qua, gia đình chúng tôi đã thuê xe đưa thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự. Công an đang truy bắt những kẻ gây án", đại diện chủ quán nhậu nói.

Bước đầu, Công an xác định trong 3 người trên, một người ngụ xã Hòa Khánh Tây, hai nghi can còn lại trú tại xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa. Danh tính cụ thể các nghi can đang được công an điều tra làm rõ.