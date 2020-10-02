Gái xinh cởi đồ, tạo dáng phản cảm với bánh trung thu khiến dân mạng nóng mắt

Xã hội 02/10/2020 11:03

Bức ảnh ghi lại hành động phản cảm của cô gái xinh đẹp với bánh trung thu bị dân mạng ném đá không thương tiếc.

Ngày nay, một số bạn trẻ không ngại bất chấp thể diện bản thân câu like, câu tương tác trên mạng xã hội để bản thân trở nên nổi tiếng. Mới đây, bức ảnh cô gái trẻ tạo dáng phản cảm với bánh trung thu gây xôn xao mạng xã hội và bị dân mạng ném đá không thương tiếc.

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Cô gái tạo dáng phản cảm với bánh trung thu gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận chỉ trích - Ảnh: Facebook

Chiếc bánh nướng vốn là đồ ăn, không nên chơi đùa đã đành, đằng này nó lại còn mang ý nghĩa của ngày lễ lớn trong năm. Vậy mà chẳng hiểu sao cô gái trẻ lại có hành động vô duyên, kém sang khiến ai nấy vô cùng nóng mắt. 

Hiện vẫn chưa rõ danh tính cô gái nhưng bức ảnh vẫn gây sốt mạng và nhận về hàng ngàn bình luận phẫn nộ, bức xúc: "Đẹp mà không có não"; "Bộ cô ta nghĩ đây là ảnh nghệ thuật hả?"; "Nhiều người còn chẳng có bánh mà ăn ấy chứ"; "Chẳng hiểu nghĩ gì mà làm vậy!"; "Bố mẹ em mà thấy chắc phải tự hào lắm nhỉ"; "Vài cái like có ăn được không mà phải làm vậy?"...

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