Vợ nằm viện, chồng tranh thủ 'nhún nhảy' với mẹ vợ và cái kết cực bất ngờ 2 năm sau

Thế giới 02/10/2020 10:28

Trong thời gian đấu tranh giữa sự sống và cái chết ở bệnh viện, người vợ có nằm mơ cũng không ngờ chồng ngoại tình với chính mẹ ruột mình.

Phát hiện chồng ngoại tình vốn đã vô cùng đau khổ, người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây còn phải chịu thêm tổn thương không thể đong đếm được vì tiểu tam phá hoại gia đình cô lại chính là mẹ ruột.

Theo Mirror, cô Kamylla de Melo (Pernambuco, Brazil) và chồng kết hôn vào tháng 8/2013 và có một cậu con trai kháu khỉnh.

chong ngoai tinh 1
Kamylla và con trai - Ảnh: Mirror

Cuối năm 2017, Kamylla gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến tỷ lệ hormone và buộc phải phẫu thuật. Trong thời gian Kamylla nằm viện, mẹ ruột cô đã đến nhà trông cháu ngoại giúp con gái.

Trong hơn 3 tháng nằm ở ranh giới của sự sống và cái chết, chồng Kamylla chỉ đến thăm cô 2 lần, còn bà mẹ ruột thì hoàn toàn mất hút. 

Đến ngày 22/3/2018, Kamylla ra viện và được bố ruột tiết lộ sự thật động trời. Chính là chồng của Kamylla và mẹ ruột cô đang ngoại tình với nhau. Không dám tin vào điều đó, Kamylla gọi điện hỏi mẹ ruột và sốc nặng khi bà ta thậm chí chẳng thèm chối lấy lệ. Người mẹ cho biết bà và con rể đang rất hạnh phúc bên nhau. 

chong ngoai tinh 2
Kamylla và mẹ ruột trước khi xảy ra vụ ngoại tình - Ảnh: Mirror

Kể từ đó, bố Kamylla giúp con gái trông nom cháu ngoại. Còn mẹ cô thì hoàn toàn đắm trong men tình với gã con rể. Không lâu sau, cặp đôi tội lỗi còn đăng ký kết hôn để hợp thức hóa mối quan hệ. 

"Ngay từ khi tôi còn là một thiếu nữ đang ở tuổi dậy thì thì mẹ tôi đã bắt đầu cạnh tranh mọi thứ với tôi rồi. Bà ta chỉ hơn tôi 20 tuổi thôi và nói quần áo của tôi nếu để bà ấy mặc thì sẽ hợp hơn, đồ ăn của bà ấy ngon hơn của tôi. Tôi làm gì cũng không đủ tốt, đủ giỏi với bà ấy.

Con trai tôi ở với bố nó từ 2 đến 3 lần mỗi tuần theo phán quyết của tòa án. Việc này không hề dễ dàng gì, nhưng tôi buộc phải để con trai của tôi duy trì mối quan hệ độc hại này. 

Mới đây, tôi phát hiện ra mẹ tôi còn rất hào hứng chào mừng lễ kỷ niệm ngày họ chính thức ở bên nhau, chính là ngày 2/3. Bà ta thậm chí chẳng thèm che giấu chuyện đã ngoại tình với con rể khi tôi đang nằm viện", Kamylla chia sẻ câu chuyện hy hữu với giới truyền thông. 

chong ngoai tinh 3
Kamylla rất hạnh phúc vì có bố và cậu con trai tuyệt vời - Ảnh: Mirror

Sau khi ly hôn được 2 năm, Kamylla đã tìm được một người đàn ông tốt và cả hai đã bên nhau được 10 năm. Cô cho biết bạn trai rất yêu thương và tôn trọng con trai mình. Nhiều người đã gửi lời chúc phúc đến Kamylla. Sau tất cả những tổn thương mà người thân đã gây ra thì cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc. 

Cãi lời cha mẹ lấy vợ Châu Phi, ngày con chào đời người đàn ông lặng người không tin vào mắt mình

Cãi lời cha mẹ lấy vợ Châu Phi, ngày con chào đời người đàn ông lặng người không tin vào mắt mình

Có bố là người Trung Quốc còn mẹ đến từ Châu Phi, em bé lai sở hữu ngoại hình khiến ai nấy bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   bắt quả tang chồng ngoại tình câu chuyện hy hữu chồng phản bội

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích