Vợ nằm viện, chồng tranh thủ 'nhún nhảy' với mẹ vợ và cái kết cực bất ngờ 2 năm sau

Theo Mirror, cô Kamylla de Melo (Pernambuco, Brazil) và chồng kết hôn vào tháng 8/2013 và có một cậu con trai kháu khỉnh.

Phát hiện chồng ngoại tình vốn đã vô cùng đau khổ, người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây còn phải chịu thêm tổn thương không thể đong đếm được vì tiểu tam phá hoại gia đình cô lại chính là mẹ ruột.

Trong hơn 3 tháng nằm ở ranh giới của sự sống và cái chết, chồng Kamylla chỉ đến thăm cô 2 lần, còn bà mẹ ruột thì hoàn toàn mất hút.

Cuối năm 2017, Kamylla gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến tỷ lệ hormone và buộc phải phẫu thuật. Trong thời gian Kamylla nằm viện, mẹ ruột cô đã đến nhà trông cháu ngoại giúp con gái.

Đến ngày 22/3/2018, Kamylla ra viện và được bố ruột tiết lộ sự thật động trời. Chính là chồng của Kamylla và mẹ ruột cô đang ngoại tình với nhau. Không dám tin vào điều đó, Kamylla gọi điện hỏi mẹ ruột và sốc nặng khi bà ta thậm chí chẳng thèm chối lấy lệ. Người mẹ cho biết bà và con rể đang rất hạnh phúc bên nhau.

Kamylla và mẹ ruột trước khi xảy ra vụ ngoại tình - Ảnh: Mirror

Kể từ đó, bố Kamylla giúp con gái trông nom cháu ngoại. Còn mẹ cô thì hoàn toàn đắm trong men tình với gã con rể. Không lâu sau, cặp đôi tội lỗi còn đăng ký kết hôn để hợp thức hóa mối quan hệ.

"Ngay từ khi tôi còn là một thiếu nữ đang ở tuổi dậy thì thì mẹ tôi đã bắt đầu cạnh tranh mọi thứ với tôi rồi. Bà ta chỉ hơn tôi 20 tuổi thôi và nói quần áo của tôi nếu để bà ấy mặc thì sẽ hợp hơn, đồ ăn của bà ấy ngon hơn của tôi. Tôi làm gì cũng không đủ tốt, đủ giỏi với bà ấy.

Con trai tôi ở với bố nó từ 2 đến 3 lần mỗi tuần theo phán quyết của tòa án. Việc này không hề dễ dàng gì, nhưng tôi buộc phải để con trai của tôi duy trì mối quan hệ độc hại này.

Mới đây, tôi phát hiện ra mẹ tôi còn rất hào hứng chào mừng lễ kỷ niệm ngày họ chính thức ở bên nhau, chính là ngày 2/3. Bà ta thậm chí chẳng thèm che giấu chuyện đã ngoại tình với con rể khi tôi đang nằm viện", Kamylla chia sẻ câu chuyện hy hữu với giới truyền thông.

Kamylla rất hạnh phúc vì có bố và cậu con trai tuyệt vời - Ảnh: Mirror

Sau khi ly hôn được 2 năm, Kamylla đã tìm được một người đàn ông tốt và cả hai đã bên nhau được 10 năm. Cô cho biết bạn trai rất yêu thương và tôn trọng con trai mình. Nhiều người đã gửi lời chúc phúc đến Kamylla. Sau tất cả những tổn thương mà người thân đã gây ra thì cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc.