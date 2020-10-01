Bức ảnh người phụ nữ để hai đứa trẻ chui đầu vào váy khiến dân mạng tranh cãi kịch liệt. Một số người nghĩ hành động ấy thật hài hước, số khác lại cho rằng phản cảm và không nên đăng lên mạng.

Mới đây, một người phụ nữ sống tại Cao Hùng, Đài Loan chia sẻ hình ảnh 2 đứa trẻ chui đầu vào váy mình gây xôn xao mạng xã hội và khiến dân mạng tranh cãi.

Cụ thể, cô Lin Lubi đăng tải lên Facebook cá nhân hình ảnh cùng hai con nhỏ 4 tuổi và 2 tuổi đi mua sắm. Sợ các con gặp nguy hiểm nên bà mẹ phải vừa mua sắm vừa liên tục để mắt trông chừng 2 con. Khi thử đồ, cô Lin cũng phải đưa cả hai con vào chung.

Sau khi mặc chiếc váy hoa, người mẹ định lấy điện thoại để chụp vài bức ảnh trước gương. Nào ngờ hai đứa trẻ nghịch ngợm đã chui đầu vào dưới váy của mẹ để chơi đùa. Cô Lin đã nhắc nhở nhưng hai đứa con nhất định không chịu chui ra. Sau đó, người mẹ này đã thoải mái đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội, kèm theo dòng trạng thái: "Cảm thấy hài hước và bất lực. Tôi chỉ muốn thử một chiếc váy thôi mà".

Bức ảnh khiến dân mạng tranh cãi - Ảnh: Sina

Không ngờ, bức ảnh đã nhận được sự quan tâm lớn từ dân mạng cùng hàng ngàn bình luận trái chiều. Trong khi một số người cho rằng 3 mẹ con thật đáng yêu, hài hước thì số khác lại nghĩ hành động tiếp xúc này hơi thái quá và nhạy cảm.

"Các bé cũng lớn và có nhận thức. Để con chui vào 'chỗ ấy' của mình thì có gì hay?"; "Bức ảnh này chỉ nên giữ cho riêng mình chứ không nên đăng lên mạng"; "Một người mẹ quá thoải mái có thể khiến đứa con có những suy nghĩ lệch lạc về giới tính, tình dục"; "Cá nhân tôi không tán thành hành động phản cảm này"; "Tôi thấy 3 mẹ con đều đáng yêu"; "Bọn trẻ ở tuổi đó đều rất nghịch ngợm"; "Thấy bình thường mà nhỉ"; "Tình mẫu tử là một trong những tình cảm thiêng liêng nhất trên đời, do đó việc tiếp xúc giữa mẹ và con cũng rất đáng được trân trọng"..., dân mạng bình luận.

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