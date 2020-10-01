Đẻ 11 đứa con để về già được hưởng phước, 15 năm sau đôi vợ chồng bật khóc hối hận

Đôi vợ chồng đẻ 11 đứa con vì cho rằng 'nhiều con nhiều phúc', khi về già sẽ được các con chăm sóc, phụng dưỡng. Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Người xưa có quan niệm gia đình nào sinh càng nhiều con thì phúc càng lớn. Lúc về già cũng sẽ an nhàn, sung sướng vì được các con phụng dưỡng, chăm sóc. Một đôi vợ chồng sống trong ngôi làng nhỏ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc cũng có suy nghĩ như vậy. Trong 15 năm, cả hai đã đẻ 11 đứa con.

Người phụ nữ sinh rất nhiều con vì nghĩ rằng mình sẽ được hưởng phước - Ảnh: Sohu

Với suy nghĩ khi các con lớn lên và có khả năng kiếm ra tiền, cặp vợ chồng cho rằng mình về già nhất định sẽ được hưởng phước. Tuy nhiên thực tế lại không như cặp đôi mong đợi. Việc sinh nhiều con khiến kinh tế gia đình lúc nào cũng trong tình trạng túng thiếu, kiệt quệ. Dĩ nhiên là mấy đứa trẻ cũng không được ăn học đến nơi đến chốn.

Cách đây không lâu, người chị cả không chịu nổi nên đã bỏ nhà đi và tuyên bố sẽ không bao giờ trở về nữa. Thấy chị mình như vậy, người con thứ hai cũng quyết định ra đi để thay đổi vận mệnh. Còn đứa con thứ tư và thứ năm của đôi vợ chồng thì thường xuyên gây gổ, đánh nhau, bắt nạt kẻ yếu.

Bà mẹ phải mang cho đứa con thứ 11 vì không còn khả năng nuôi dưỡng - Ảnh: Sohu

Một lần, người con thứ năm ra ngoài đánh nhau với người khác. Vì bênh con, cha anh ta cũng tham gia vào cuộc ẩu đả và lỡ tay đánh chết người. Sau đó, người cha bị kết án chung thân. Người vợ và đàn con nheo nhóc mất đi chỗ dựa, cuộc sống lâm vào đường cùng. Cuối cùng, bà mẹ đã mang cho đứa con út vì không còn khả năng nuôi dưỡng.

Mới đây, đài truyền hình và một số trang tin địa phương đã đưa tin về gia đình này, kêu gọi hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, cặp vợ chồng nhận về hàng ngàn bình luận chỉ trích vì sinh đẻ không có kế hoạch dẫn đến bi kịch như ngày hôm nay.

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