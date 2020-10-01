Cãi lời cha mẹ lấy vợ Châu Phi, ngày con chào đời người đàn ông lặng người không tin vào mắt mình

Thế giới 01/10/2020 17:38

Có bố là người Trung Quốc còn mẹ đến từ Châu Phi, em bé lai sở hữu ngoại hình khiến ai nấy bất ngờ.

Mới đây, một người đàn ông chia sẻ hình ảnh con mới sinh lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Nguyên nhân là vì bố đứa trẻ là người Trung Quốc còn mẹ bé thì gốc Phi. Chính vì vậy ngoại hình đứa nhỏ khiến ai nấy vô cùng tò mò. 

Theo Sina, anh Xiao Wang quen biết một người phụ nữ Châu Phi trong quá trình làm việc. Cả hai tuy đến từ những nền văn hóa khác nhau nhưng lại rất hợp nhau và nhanh chóng nảy sinh tình cảm yêu đương.

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Đôi vợ chồng sinh em bé lai khiến ai nấy bất ngờ - Ảnh: Sina

Khi quyết định kết hôn, cặp đôi vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình Xiao Wang. Bố mẹ anh chàng không thích cô vì không muốn cháu nội sau này có làn da ngăm đen và mái tóc xoăn. Tuy nhiên Xiao Wang vẫn kiên định với tình yêu của mình và cặp đôi kết hôn không lâu sau đó.

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Đứa trẻ sở hữu nét đẹp của cả bố và mẹ - Ảnh: Sina

Khoảng 1 năm sau, vợ Xiao Wang lâm bồn và sinh ra em bé lai 2 dòng máu Á - Phi. Trái với tưởng tượng của mọi người, đứa trẻ sở hữu làn da trắng của bố và sống mũi cao, cặp mắt to của mẹ. Bố mẹ của Xiao Wang cũng rất phấn khởi khi thấy cháu nội. Họ cho biết vô cùng hạnh phúc khi cháu khỏe mạnh, đáng yêu.

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Câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Sina

Cư dân mạng cũng gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ của Xiao Wang: "Không nên coi thường gen của bố nhé"; "Em bé đáng yêu quá"; "Mẹ bé rất xinh đẹp, bé được thừa hưởng cũng không có gì lạ"; "Đáng yêu ghê, còn ngại ngùng vùi đầu vào bố nữa chứ"; "Không phải cứ da đen là sẽ xấu nhé. Trông khỏe khắn, đáng yêu mà"...

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Bức ảnh người phụ nữ để hai đứa trẻ chui đầu vào váy khiến dân mạng tranh cãi kịch liệt. Một số người nghĩ hành động ấy thật hài hước, số khác lại cho rằng phản cảm và không nên đăng lên mạng.

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