Sau khi sát hại 2 người hàng xóm, 4 bố con Giàng Chẩn Diu đã treo thi thể 2 nạn nhân lên xà nhà. Được biết nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ mối hận cũ.

Mới đây, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng là bố con ruột trong một gia đình để điều tra về hành vi giết người. Được biết, 4 đối tượng đã sát hại 2 người hàng xóm dã man.

Nghi phạm trong vụ án được xác định là Giàng Chẩn Diu (sinh năm 1969) và 3 người con là Giàng Seo Sèng (sinh năm 1993), Giàng Seo Phàng (sinh năm 1998) và Giàng Seo Phong (sinh năm 2003).

Giàng Chẩn Diu cùng 3 con trai sát hại 2 người hàng xóm rồi treo các nạn nhân lên xà nhà vì mâu thuẫn cũ - Ảnh: Internet

Theo điều tra ban đầu, vào sáng 30/10, chính quyền thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần nhận được tin báo phát hiện ông Thào Seo Sáng (sinh năm 1961) và anh Thào Seo Sì (sinh năm 1990, cháu ông Sáng), cùng trú tại thôn Súng Sảng, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Ngay sau khi nhận được tin, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiến hành điều tra vụ việc. Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án điều tra, truy xét.

Sau đó, lực lượng chức năng xác định 4 bố con ông Giàng Chẩn Diu có dấu hiệu nghi vấn. Được biết, trước đó gia đình Giàng Chẩn Diu có tranh chấp đất đai với một hộ gia đình khác cùng thôn. Trong phiên tòa xét xử, bố anh Thào Seo Sì đứng ra làm nhân chứng, xác nhận nương trồng ngô, lúa không thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Diu. Từ đó, gia đình này quay sang bực tức và gây sự với nhân chứng.

Đến khoảng 22 giờ ngày 30/10, ông Diu cùng 3 con trai cầm theo búa, dây thừng đến nhà nhân chứng thì thấy đóng cửa. Sau đó 4 bố con sang nhà ông Thào Seo Sáng, dùng dây siết cổ ông Sáng và anh Sì tử vong.

Sau khi gây án, 4 đối tượng đã treo cổ 2 nạn nhân lên xà nhà, giả hiện trường tự tử rồi bỏ về nhà. Tuy nhiên, các đối tượng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

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