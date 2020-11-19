Nghe mùi hôi thối bốc lên từ phòng trọ, người dân xông vào kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Mới đây, Công an TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đơn vị này đang phối hợp cùng Công an phường 5 và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để điều tra vụ một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay (19/11), người dân phát hiện mùi hôi bốc ra từ căn phòng trọ nằm trong hẻm nhỏ thuộc khu phố 9, đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP. Mỹ Tho nên phá cửa xông vào kiểm tra.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở Tiền Giang - Ảnh: Internet

Khi vào bên trong, mọi người phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ, thi thể đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Theo thông tin trên Tiền phong, bước đầu nạn nhân được xác định là ông N.V.H (sinh năm 1960, ngụ phường 5, TP. Mỹ Tho). Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào ngày 1/9 tại TP. HCM người dân cũng phát hiện một nữ sinh viên tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà trọ.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, một người đàn ông đến nhà trọ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình Thạnh, TP. HCM) thì phát hiện nữ sinh viên tử vong trong tư thế treo cổ nên trình báo đến cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là cô gái 20 tuổi, quê Kiên Giang, sinh viên năm 2 của một trường đại học trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Nơi người dân phát hiện nữ sinh viên tử vong - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

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