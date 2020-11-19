Tiền Giang: Bàng hoàng phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ, thi thể phân hủy trong phòng trọ

Xã hội 19/11/2020 17:07

Nghe mùi hôi thối bốc lên từ phòng trọ, người dân xông vào kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Mới đây, Công an TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đơn vị này đang phối hợp cùng Công an phường 5 và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để điều tra vụ một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay (19/11), người dân phát hiện mùi hôi bốc ra từ căn phòng trọ nằm trong hẻm nhỏ thuộc khu phố 9, đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP. Mỹ Tho nên phá cửa xông vào kiểm tra.

tu vong trong tu the treo co 1
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở Tiền Giang - Ảnh: Internet

Khi vào bên trong, mọi người phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ, thi thể đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Theo thông tin trên Tiền phong, bước đầu nạn nhân được xác định là ông N.V.H (sinh năm 1960, ngụ phường 5, TP. Mỹ Tho). Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào ngày 1/9 tại TP. HCM người dân cũng phát hiện một nữ sinh viên tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà trọ.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, một người đàn ông đến nhà trọ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình Thạnh, TP. HCM) thì phát hiện nữ sinh viên tử vong trong tư thế treo cổ nên trình báo đến cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là cô gái 20 tuổi, quê Kiên Giang, sinh viên năm 2 của một trường đại học trên địa bàn quận Bình Thạnh.

tu vong trong tu the treo co 2
Nơi người dân phát hiện nữ sinh viên tử vong - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Cô dâu 63 tuổi lần đầu khoe ảnh đại gia đình, nhan sắc xinh đẹp của con gái chiếm trọn spotlight

Cô dâu 63 tuổi lần đầu khoe ảnh đại gia đình, nhan sắc xinh đẹp của con gái chiếm trọn spotlight

Xem ảnh chụp chung của đại gia đình cô dâu 63 tuổi, điều khiến mọi người chú ý nhất là nhan sắc xinh đẹp của con gái bà Thu Sao.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiền Giang người đàn ông tử vong tử vong bất thường

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn