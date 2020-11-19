Cô dâu 63 tuổi lần đầu khoe ảnh đại gia đình, nhan sắc xinh đẹp của con gái chiếm trọn spotlight

Xã hội 19/11/2020 16:13

Xem ảnh chụp chung của đại gia đình cô dâu 63 tuổi, điều khiến mọi người chú ý nhất là nhan sắc xinh đẹp của con gái bà Thu Sao.

Sau khi gây tranh cãi vì khuôn mặt phẫu thuật lỗi, mới đây trên trang cá nhân, cô dâu 63 tuổi bất ngờ chia sẻ hình ảnh đại gia đình và nhắc lại quãng đường 3 năm kết hôn với chồng trẻ. Đồng thời, bà Thu Sao cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm mình trong suốt thời gian qua.

Cô dâu Cao Bằng trải lòng: “Vợ chồng mình vất vả 3 năm trời: Giông bão, áp lực, ném gạch, ném đá, thì gom lại đã đủ xây một ngôi nhà mái bằng kiên cố. Mưa không ướt mặt, nắng không nóng đầu, ném đá không vỡ ngói, ném gạch không vỡ đầu. 

Nhờ vào sức mạnh của tình yêu và tất cả anh chị em bạn bè đã luôn đồng hành cùng vợ chồng mình. Ghi nhận nhất là động lực từ chồng yêu của mình, cảm ơn chồng đã luôn yêu thương em trên khắp mọi nẻo đường. Em mong từ nay vẫn được yêu thương như ngày đầu nhé!”.

co dau 63 tuoi 1
Cô dâu 63 tuổi lần đầu khoe ảnh đại gia đình trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Kèm theo đó, cô dâu Cao Bằng còn chia sẻ ảnh chụp chung của cả gia đình. Tuy nhiên, lần này thay vì chú ý đến gương mặt của bà Thu Sao thì cư dân mạng lại bị thu hút bởi nhan sắc con gái của cô dâu 63 tuổi.

Có thể thấy, con gái của bà Thu Sao sở hữu nhan sắc xinh đẹp với làn da trắng sứ, vóc dáng thon gọn, cao ráo, hiền hậu. Ai nấy đều bất ngờ và xuýt xoa trước vẻ ngoài của con gái bà Thu Sao.

co dau 63 tuoi 2
Nhan sắc con gái của cô dâu Cao Bằng được dân mạng khen ngợi hết lời - Ảnh: Internet

Kể từ sau khi về chung nhà với chú rể 26 tuổi, đây là một trong những lần hiếm hoi cư dân mạng không "ném đá" khi cô dâu 63 tuổi đăng ảnh trên mạng xã hội.

co dau 63 tuoi 3
Từ khi kết hôn đến nay, cặp đôi thường xuyên bị cư dân mạng chỉ trích - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, cặp đôi đũa lệch vừa tổ chức buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới và khoe nhà mới khá rình rang.

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ gửi mail ‘bóc phốt’ cho cả công ty và cái kết khiến ai cũng phải gật gù: ‘Quả là cao tay’

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ gửi mail ‘bóc phốt’ cho cả công ty và cái kết khiến ai cũng phải gật gù: ‘Quả là cao tay’

Sau khi phát hiện chồng ngoại tình được 1 tháng, chị vợ không đánh ghen, không làm ầm ĩ trên mạng xã hội mà viết mail gửi hết cho cả công ty của chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   cô dâu Cao Bằng con gái cô dâu 63 tuổi cặp đôi đũa lệch

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn