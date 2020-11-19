Cô dâu 63 tuổi lần đầu khoe ảnh đại gia đình, nhan sắc xinh đẹp của con gái chiếm trọn spotlight

Xem ảnh chụp chung của đại gia đình cô dâu 63 tuổi, điều khiến mọi người chú ý nhất là nhan sắc xinh đẹp của con gái bà Thu Sao.

Sau khi gây tranh cãi vì khuôn mặt phẫu thuật lỗi, mới đây trên trang cá nhân, cô dâu 63 tuổi bất ngờ chia sẻ hình ảnh đại gia đình và nhắc lại quãng đường 3 năm kết hôn với chồng trẻ. Đồng thời, bà Thu Sao cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm mình trong suốt thời gian qua.

Cô dâu Cao Bằng trải lòng: “Vợ chồng mình vất vả 3 năm trời: Giông bão, áp lực, ném gạch, ném đá, thì gom lại đã đủ xây một ngôi nhà mái bằng kiên cố. Mưa không ướt mặt, nắng không nóng đầu, ném đá không vỡ ngói, ném gạch không vỡ đầu.

Nhờ vào sức mạnh của tình yêu và tất cả anh chị em bạn bè đã luôn đồng hành cùng vợ chồng mình. Ghi nhận nhất là động lực từ chồng yêu của mình, cảm ơn chồng đã luôn yêu thương em trên khắp mọi nẻo đường. Em mong từ nay vẫn được yêu thương như ngày đầu nhé!”.

Cô dâu 63 tuổi lần đầu khoe ảnh đại gia đình trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Kèm theo đó, cô dâu Cao Bằng còn chia sẻ ảnh chụp chung của cả gia đình. Tuy nhiên, lần này thay vì chú ý đến gương mặt của bà Thu Sao thì cư dân mạng lại bị thu hút bởi nhan sắc con gái của cô dâu 63 tuổi.

Có thể thấy, con gái của bà Thu Sao sở hữu nhan sắc xinh đẹp với làn da trắng sứ, vóc dáng thon gọn, cao ráo, hiền hậu. Ai nấy đều bất ngờ và xuýt xoa trước vẻ ngoài của con gái bà Thu Sao.

Nhan sắc con gái của cô dâu Cao Bằng được dân mạng khen ngợi hết lời - Ảnh: Internet

Kể từ sau khi về chung nhà với chú rể 26 tuổi, đây là một trong những lần hiếm hoi cư dân mạng không "ném đá" khi cô dâu 63 tuổi đăng ảnh trên mạng xã hội.

Từ khi kết hôn đến nay, cặp đôi thường xuyên bị cư dân mạng chỉ trích - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, cặp đôi đũa lệch vừa tổ chức buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới và khoe nhà mới khá rình rang.

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