Sau khi phát hiện chồng ngoại tình được 1 tháng, chị vợ không đánh ghen, không làm ầm ĩ trên mạng xã hội mà viết mail gửi hết cho cả công ty của chồng.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện vợ cao tay xử đẹp chồng ngoại tình khiến hội chị em không khỏi “bái phục”. Theo đó, sau khi chồng đi làm được 2 tháng, chị vợ vô tình biết được chồng có nhân tình bên ngoài. Thay vì đánh ghen, người vợ lại viết mail gửi cho cả công ty của chồng để vạch mặt ông chồng bội bạc. Câu chuyện được một người đồng nghiệp của anh chồng chia sẻ trên diễn đàn dành cho giới trẻ: “Một đồng nghiệp nam ở công ty tôi ngoại tình, thanh niên này mới vào công ty làm được 2 tháng thôi. Ngay sau khi vợ anh ta phát hiện ra anh ta ngoại tình, cô ấy đã gửi mail bằng chứng ngoại tình của anh ấy cho tất cả mọi người trong công ty tôi thông qua email của chồng.

Giờ nhìn anh đồng nghiệp muối mặt chuẩn bị rời khỏi công ty trông cũng khổ thân phết. Cuộc sống này cứ đánh thẳng vào kinh tế thì con người tự khắc biết quay đầu ngay, ngoại tình mà không có tiền thì làm gì có đứa nào nó thèm phối hợp để mà ngoại tình”. Phát hiện chồng ngoại tình, người vợ gửi mail cho cả công ty khiến anh này phải nghỉ việc - Ảnh: Internet Kèm theo đó, người đồng nghiệp còn gửi ảnh chụp email mà chị vợ gửi cho mọi người. Trong mail, chị vợ viết: “Tôi là vợ của H.Đ.T, tôi dùng email của T. để thông báo cho toàn thể đồng nghiệp trong công ty biết anh T. từ ngày vào công ty có thu nhập cao. Có 20 triệu tiền lương 1 tháng và cũng vì có tiền nên anh T. đã ngoại tình.

Tôi đọc tin nhắn điện thoại và phát hiện anh T. ngoại tình được hơn 1 tháng, toàn bộ chứng cứ tôi có gửi kèm. Mong quý công ty xem xét người đồng nghiệp này liệu có phải là người tốt, người đồng nghiệp xứng đáng hay không”. Email chị vợ gửi cho cả công ty để 'bóc phốt' chồng mình - Ảnh: Internet Sự việc này khiến anh chồng phải nghỉ việc ở công ty đó. Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội được mọi người bàn tán xôn xao. Nhiều người khen chị vợ thông minh, cao tay, không cần đánh ghen vẫn khiến cặp đôi kia khó bề yên ổn. Quả là một nước đi không ai lường trước được. Mặc dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện trên vẫn đang gây bão mạng xã hội.

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