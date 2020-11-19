Kiểm tra phòng mẹ sống thực vật lúc nửa đêm, con gái phát hiện cảnh tượng hãi hùng

Sau khi nghe tiếng động lạ lúc nửa đêm trong phòng người mẹ già sống thực vật, cô gái vào kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, cách đây không lâu tại chung cư dành cho người hưu trí ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang vừa xảy ra một vụ việc đau lòng khiến người dân nước này không khỏi bức xúc.

Cụ thể, cô gái họ Trương vì bận rộn nên từ tháng 7/2019 đã thuê cho người mẹ 72 tuổi sống thực vật một căn chung cư để bà được các nhân viên chăm sóc chu đáo hơn. Vào ngày 9/7 năm nay, trong một lần đến thăm mẹ rồi ngủ lại, nghe tiếng động lạ giữa đêm, cô Trương đến phòng mẹ kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Cô nhìn thấy một ông lão lạ mặt nằm đè lên người mẹ. Gã đang xâm hại tình dục một cụ bà sống thực vật.

Con gái vào kiểm tra phòng mẹ sau khi nghe tiếng động lạ thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Thấy con gái nạn nhân, người đàn ông này nhanh chóng bỏ chạy. Ngay sau đó, cô Trương đã báo cáo vụ việc với quản lý chung cư. Cô cho rằng chung cư phải chịu một phần trách nhiệm vì không cử người đi kiểm tra thường xuyên như đã cam kết trong hợp đồng.

Được biết, người xâm hại nạn nhân là ông lão 78 tuổi, được các cháu gửi vào chung cư chưa lâu. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, ông ta đã được đưa về nhà. Cô Trương hy vọng gia đình đối tượng sẽ liên lạc với mình để giải quyết trước khi đưa sự việc ra trước pháp luật.

Hiện cô Trương đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng - Ảnh: Internet

Theo thông tin truyền thông địa phương, hai bên đã gặp nhau để giải quyết. Tuy nhiên, vì con gái nạn nhân đòi số tiền bồi thường lên đến 100.000 nhân dân tệ (tương đương 353 triệu đồng) nên gia đình ông cụ không chấp nhận.

Hiện tại, cô gái đã nộp đơn tố cáo việc mẹ bị hiếp dâm lên cơ quan chức năng.

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